La ministre de l’Agriculture Annie Genevard en visite à Dijon

Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, sera présente à Dijon le vendredi 4 avril 2025 pour prendre part au congrès national des Maisons Familiales Rurales (MFR).

Organisé au Parc des Congrès de Dijon, ce congrès est considéré par le ministère comme "un événement majeur pour le réseau des MFR, qui célèbre son projet de mouvement et ses perspectives d’avenir".

Annie Genevard profitera de sa présence pour prononcer un discours à 17h00, soulignant l'importance des MFR dans la formation et le développement des territoires ruraux. Elle réaffirmera son soutien aux initiatives éducatives et aux actions menées par les MFR pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux actuels.

Ce déplacement sera également pour elle l'occasion de mettre en lumière les contributions des MFR à l'éducation et à la formation professionnelle, ainsi que leur rôle essentiel dans la dynamique des territoires.