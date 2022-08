La Poste de Villers-le-Lac fait peau neuve : fermeture du bureau du 25 août au 5 septembre

Pour assurer la continuité de services, les clients pourront se rendre pour des opérations postales et bancaires habituelles et y compris pour le retrait d’instance (d’objets recommandés) à : la Poste Morteau (27 Grande rue - 25500 Morteau) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

"Ces travaux, visant à améliorer le bureau de poste n’auront aucune incidence sur la distribution de courrier qui sera assurée 6 jours sur 7 par le facteur", assure La Poste. Il est d’ailleurs possible de se renseigner auprès de son facteur pour tous les services qu’il peut assurer à domicile (envois et affranchissements du courrier, double présentation gratuite des colis et recommandés sur demande sur laposte.fr ou au 3631, réexpéditions en boîtes aux lettres des colis sur demande sur laposte.fr.)