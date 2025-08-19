Mardi 19 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

Publié le 19/08/2025 - 10:55
Mis à jour le 19/08/2025 - 09:54

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à « assumer le coût de la rentrée scolaire » rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Pour bénéficier de l’ARS, il faut dans un premier temps "remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales" rappelle la Caf, puis avoir à votre charge un ou pluisuers enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés, apprentis ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé et enfin, avoir des revenus 2023 ne dépassant pas les plafonds en vigueur. 

Versement automatique 

L’ARS est versée en une seule fois directement par les caisses d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole. Aucune démarche n’est nécessaire pour les enfants de 6 à 15 ans. Pour les enfants de 16 à 18 ans, les parents doivent déclarer en ligne sur le site de la caf que l’enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage.

Quel montant accordé ?

Le montant de l’Ars est déterminé par l’âge des enfants et versé sous conditions de ressources :

  • 1 enfant à charge : 28.444€ de plafond à ne pas dépasser
  • 2 enfants à charge : 35.008€ de plafond à ne pas dépasser
  • 3 enfants à charge : 41.572€ de plafond à ne pas dépasser
  • 4 enfants à charge : 48.136€ de plafond à ne pas dépasser

Si les ressources dépassent de peu les plafonds, la CAF précise qu’une allocation de rentrée scolaire différentielle calculée en fonction des revenus peut être versée. 

Quels montants pour 2025 ?

Pour la rentrée 2025, le montant de l'allocation de rentrée scolaire est de :

  • 423,48 € par enfant âgé de 6 à 10 ans
  • 446,85 € par enfant âgé de 11 à 14 ans
  • 462,33 € par enfant âgé de 15 à 18 ans

Allez + loin

aide allocation caf finances rentree scolaire

Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à « assumer le coût de la rentrée scolaire » rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

aide allocation caf finances rentree scolaire
Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Sondage – Seriez-vous prêt à consommer des médicaments recyclés ?

C’est l’une des dernières proposition de la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin, recycler les médicaments rapportés en pharmacie afin de limiter le gaspillage des médicaments estimé à 1,5 milliard d’euros par an. Les médicaments seraient alors, après analyses, remis dans le marché. Mais, en tant que consommateur, seriez-vous prêt à prendre des médicaments recyclés ? C’est notre sondage de la semaine !

médicament ministre de la santé recyclage sondage
Publié le 18 aout à 14h41 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Economie Société

Jusqu’à 30% d’erreurs sur les avis de taxes locales, un cabinet pontissalien traque ces irrégularités

À Pontarlier, le cabinet Dolorès analyse les taxes locales pour corriger les erreurs fréquentes de calcul pour les particuliers comme pour les professionnels. Et des erreurs, il y en a beaucoup, soit 30% des déclarations en France. Vincent Humbert nous éclaire sur un système souvent opaque et nous livre ses conseils…

dolores impôts taxe taxe foncière vincent humbert
Publié le 15 aout à 09h34 par Alexane
France
Economie Société

Arnaques à l’assurance retraite : la caisse nationale d’assurance vieillesse tire la sonnette d’alarme

En ce mois d’août 2025, les arnaques sur internet se multiplient, et visent souvent les plus vulnérables. De plus en plus, de faux conseillers en assurances retraites promettent des placements lucratifs, sous couvert de prétendues revalorisations. Il est important de prendre conscience des dangers de telles menaces pour mieux s’en protéger.

arnaque caisse nationale d'assurance vieillesse faux conseillers retraites
Publié le 12 aout à 14h00 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Economie Nature

Un dispositif permettant d’abreuver les vaches grâce à l’eau de pluie installée dans le Doubs

Lancée en 2024 par l’entreprise Ocene, Ekorain est une innovation qui permet de réutiliser l’eau de pluie traitée pour abreuver les animaux d’élevage. Une première installation de ce dispositif a été mis en place dans une exploitation laitière de Mont-de-Laval dans le Doubs. 

eau de pluie éleveur innovation
Publié le 12 aout à 11h42 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Un nouvel appel à projets pour soutenir la filière graines et plants

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025. 

annie genevard appel à projet ministère de l'agriculture
Publié le 15 aout à 15h42 par Elodie Retrouvey
France
Economie

Comment demander un prêt étudiant garanti par l’État ?

Le prêt étudiant garanti par l’État permet aux étudiants de financer leurs études sans avoir à fournir de caution personnelle ou de justificatif de revenus. Il s'agit d'un dispositif soutenu par l’État pour faciliter l’accès au crédit à la consommation dans le cadre de la vie étudiante. Voici ce qu’il faut savoir pour en bénéficier.

banque prêt étudiant remboursement
Publié le 10 aout à 11h20 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

économie immobilier nue-propriété retraite viager
Publié le 6 aout à 16h15 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Offre d'emploi : la Ville de Besançon recrute des animateurs périscolaires
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 25.19
partiellement nuageux
le 19/08 à 09h00
Vent
1.15 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
100 %
 