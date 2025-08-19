La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à « assumer le coût de la rentrée scolaire » rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

Pour bénéficier de l’ARS, il faut dans un premier temps "remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales" rappelle la Caf, puis avoir à votre charge un ou pluisuers enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés, apprentis ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé et enfin, avoir des revenus 2023 ne dépassant pas les plafonds en vigueur.

Versement automatique

L’ARS est versée en une seule fois directement par les caisses d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole. Aucune démarche n’est nécessaire pour les enfants de 6 à 15 ans. Pour les enfants de 16 à 18 ans, les parents doivent déclarer en ligne sur le site de la caf que l’enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage.

Quel montant accordé ?

Le montant de l’Ars est déterminé par l’âge des enfants et versé sous conditions de ressources :

1 enfant à charge : 28.444€ de plafond à ne pas dépasser

2 enfants à charge : 35.008€ de plafond à ne pas dépasser

3 enfants à charge : 41.572€ de plafond à ne pas dépasser

4 enfants à charge : 48.136€ de plafond à ne pas dépasser

Si les ressources dépassent de peu les plafonds, la CAF précise qu’une allocation de rentrée scolaire différentielle calculée en fonction des revenus peut être versée.

Quels montants pour 2025 ?

Pour la rentrée 2025, le montant de l'allocation de rentrée scolaire est de :