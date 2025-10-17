La Région débloque 12 M€ pour empêcher “temporairement” la fermeture de la ligne des Hirondelles

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé avoir voté à l’unanimité un soutien d’urgence de plus de 15M€ pour les « petites lignes » du réseau ferré régional. Parmi celles-ci, la ligne des Hirondelles, menacée de fermeture par SNCF Réseau, bénéficiera d’un financement à hauteur de 12,2 millions d’euros pour mener des travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025.

Bien que le réseau ferré reste une propriété de l’État dans notre pays, la Région Bourgogne-Franche-Comté a donc voté plus de 15M€ d’investissement dans les deux petites lignes les plus fragilisées du territoire : la ligne des hirondelles et la ligne Clamecy-Corbigny.

"Notre rapport de ce jour se consacre aux deux situations les plus urgentes, mais il va de soi que je ne baisse la garde sur aucune petite ligne de Bourgogne-Franche-Comté : Etoile de Paray, Lure-Epinal, Cravant-Avallon", a indiqué le président Jérôme Durain. La Bourgogne-Franche-Comté compte plusieurs lignes ferroviaires considérées par l’État comme "desserte fine du territoire". Propriétés de l’État, elles nécessitent des travaux de rénovation d’ampleur pour garantir le maintien en activité. L’investissement nécessaire est estimé à plus de 500 millions d’euros au cours des dix prochaines années.

Une solution temporaire

Parmi les dessertes ferroviaires menacées, la ligne des Hirondelles, entre Champagnole et Saint-Claude dans le Jura est menacée de fermeture à la fin de l’année par SNCF Réseau. Réunis en assemblée plénière ce jeudi 16 octobre 2025, les élus régionaux ont voté une enveloppe exceptionnelle de 12,2 millions d’euros pour mener les travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025.

"Il ne s’agit pas de dire que nous sauvons la ligne des Hirondelles", a expliqué Jérôme Durain, président de la Région, ajoutant que "les lignes de dessertes fines du territoire sont un patrimoine de l’État. Nous avons devant nous un mur d’investissements. La Région seule ne pourra pas supporter ce coût, elle n’en a pas les moyens. Aujourd’hui, nous faisons le choix de nous substituer à l’État, mais nous ne pourrons pas rééditer l’opération. Par ce vote, nous affirmons notre soutien à nos territoires et tendons la main à l’Etat".

3,6 millions d'euros pour la ligne CLamecy-Corbigny

Dans la Nièvre, 3,6 millions d’euros ont été votés pour conserver les liaisons voyageurs sur la ligne Clamecy-Corbigny, en parallèle des 300 000 € investis par l’Etat pour maintenir le fret.

En parallèle des crédits votés ce jour, Jérôme Durain en a appelé à l’Etat, mais aussi aux collectivités locales concernées, pour que des solutions de financement pérennes, justes et équilibrées soient travaillées pour assurer l’avenir du réseau ferroviaire de la grande région.

Une décision saluée par la conseillère régionale Claire Maillard, présidente du groupe Écologistes & Solidaires qui représente un "signal positif pour la qualité de vie des usagers, le commerce jurassien lié au tourisme, les jeunes qui étudient en Région et l’activité des entreprises, notamment celles liées au fret dans la Nièvre".