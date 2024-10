La taux de chômage en hausse de 1,1 % en Bourgogne-Franche-Comté 

France Travail annonce ce vendredi 25 octobre 2024 que le nombre de demandeurs d’emploi en Bourgogne Franche-Comté augmente de 1,1 % sur le troisième trimestre de l’année pour la catégorie A, et donc tenus de rechercher un emploi et sans activité.

En Bourgogne Franche-Comté on dénombre 102.190 chômeurs de catégorie A.

Au troisième trimestre 2024, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 102 190. Ce nombre augmente de 1,1 % sur le trimestre (soit +1 070 personnes) et de 2,1 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,2 % ce trimestre (+0,1 % sur un an).

En Bourgogne-Franche-Comté, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 1,5 % pour les hommes (+3,6 % sur un an) et de 0,6 % pour les femmes (+0,6 % sur un an).

Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente en Bourgogne-Franche-Comté de 0,7 % pour les moins de 25 ans (+2,0 % sur un an), de 1,0 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+2,4 % sur un an) et de 1,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,7 % sur un an).

Catégorie A,B et C

En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 196 010 au troisième trimestre 2024. Ce nombre est stable sur le trimestre (soit +90 personnes) et progresse de 0,7 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre augmente de 0,2 % ce trimestre (+0,9 % sur un an).

En Bourgogne-Franche-Comté, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente de 0,2 % pour les hommes (+2,0 % sur un an) et recule de 0,1 % pour les femmes (–0,4 % sur un an).

Sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente en Bourgogne-Franche-Comté de 0,1 % pour les moins de 25 ans (+1,5 % sur un an), recule de 0,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+0,3 % sur un an) et progresse de 0,6 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,4 % sur un an).

(Sources : Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, France Travail)