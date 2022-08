La Toison d’Or organise une dictée géante ce samedi

À quelques jours de la rentrée scolaire, le centre Toison d’Or de Dijon offre la possibilité à tous, petits et grands, de se lancer un challenge et de tester ses compétences en orthographe, en organisant "La Dictée pour tous" L'événement, qui aura lieu samedi 27 août, se veut pédagogique, original et inclusif.