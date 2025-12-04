Jeudi 4 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon simplifie le stationnement en centre-ville pour les artisans et professionnels de santé

Publié le 04/12/2025 - 08:30
Mis à jour le 03/12/2025 - 16:54

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

Anne Vignot et Benoît Cypriani. © Élodie Retrouvey
Anne Vignot et Benoît Cypriani. © Élodie Retrouvey

Face à l’accumulation de véhicules stationnés hors places notamment en zone piétonne, la Ville de Besançon s’est penchée sur l’épineuse question du stationnement non pas classique, mais celui de corps de métiers particuliers tels que les artisans et les professionnels de santé dans le centre-ville. Face à "une population qui vieillit" et qui a donc besoin de soins à domicile, ou encore pour répondre aux besoins de personnes qui doivent "faire des travaux chez soi", la maire de Besançon a rappelé qu’il était nécessaire de "refaire un travail ensemble". 

Photo d'archives stationnement en centre-ville. © Alexane Alfaro

La Ville de Besançon a donc réuni, il y a de cela deux semaines, des artisans et commerçants mais aussi des représentants de la chambre de métiers et de différents handicaps, ou encore l’association vélo Besançon afin de trouver des solutions permettant d’améliorer le stationnement des professionnels en ville. L’idée étant "de rendre compatible le plus possible toutes les mobilités", a résumé Anne Vignot. 

En centre-ville, l’espace étant plus contraint qu’ailleurs, la mandature actuelle avait déjà créé depuis 2022 83 places de livraison dont une cinquantaine dans le secteur de la Boucle et Battant afin de répondre à des demandes d’artisans. 

Les réflexions ont cette fois porté sur une simplification des usages, une homogénéisation des tarifs, un travail sur l’offre dématérialisée et une communication sur les solutions existantes. L’enjeu étant de faciliter la vie des professionnels sans pour autant rendre impraticables les déplacements des autres usagers qu’ils soient en mobilité réduite ou non. 

Clarifier les tarifs et faciliter les démarches

Stationnement sur place payante

Concernant le stationnement sur place payante, les artisans bénéficiaient auparavant d’une gratuité sur la première heure de stationnement ou d’un ticket spécifique à la journée vendu à la boutique Ginko. Désormais, ils disposeront toujours de la gratuité sur la première heure et d’un tarif préférentiel au-delà d’une heure de stationnement (2h : 1€, 3h : 2€… 6h et plus : 5€).

Les professionnels de santé disposeront d’une tarification gratuite dès la première heure de stationnement. La gratuité est renouvelable toutes les heures via les horodateurs et applications Flowbird et Pay by phone. 

Stationnement hors place pour les artisans 

Pour ce type de stationnement, la Ville de Besançon a souhaité se moderniser en proposant désormais une démarche simplifiée et dématérialisée. Terminé donc le carnet de 50 bons à acheter auprès de la police municipale, les artisans pourront désormais bénéficier d’un tarif de 2h pour 2h de stationnement via les horodateurs ou les applications en ligne. Pour les stationnements de plus de 2h, un tarif de 15€ à la demi-journée ou de 30€ à la journée pourra être demandé via un formulaire en ligne directement sur le site internet de la Ville de Besançon. 

Pour les professionnels de santé, l’arrêt court sera gratuit toléré à 20 minutes maximum.

Dans tous les cas, il reste obligatoire de maintenir un passage de 1m40 pour les piétons. 

Une mise en place d'ici janvier 2026

Autrefois découpé en différentes zones, le centre-ville passera également "en zonage unique" comme nous l’a expliqué Benoit Cypriani, l’adjoint en charge de la sécurité, de la lutte contre les incivilités et de la tranquillité publique dans notre vidéo. 

Concernant l’accès aux bornes, les mesures restent inchangées. Les professionnels et livreurs doivent toujours créer un formulaire pour demander les accès. Les véhicules les plus fréquents (via des statistiques de passages ou de paiements tenus par la ville) seront enregistrés par les services de la municipalité pour permettre un passage plus facile. Les véhicules électriques pour les livraisons seront également enregistrés.

La Ville de Besançon a annoncé une mise en place progressive de ces services courant janvier 2026 et à condition bien sûr, que le projet soit adopté par le conseil municipal. Une refonte partielle du site internet sera également nécessaire pour la mise en place d’onglets spécifiques à destination des professionnels. Enfin, une communication ciblée sera également établie via notamment un livre spécifique. 

artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement

Publié le 4 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon simplifie le stationnement en centre-ville pour les artisans et professionnels de santé

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 4 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Dijon
Politique

La Bourgogne–Franche-Comté organise ses premières Assises régionales de l’International

Les premières Assises régionales de l’International se sont tenues le 2 décembre 2025 à Dijon, réunissant plus de 140 participants issus d’entreprises, d’universités, d’associations, de collectivités et de la société civile.

assises régionales de l'international enseignement supérieur entreprises québec region bourgogne franche-comte tourisme
Publié le 3 décembre à 09h45 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Nicole Friess mènera la liste “Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs” à Besançon

Nicole Friess a annoncé samedi 29 novembre 2025 par voie de communiqué qu’elle conduira la liste "Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs" lors des prochaines élections municipales à Besançon. La candidate inscrit cette démarche dans une volonté de porter un programme centré sur la défense du monde du travail.

lutte ouvrière municipale 2026 nicole friess travail
Publié le 29 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Marché de Noël à Besançon : LFI dénonce “la logique du profit”

La France insoumise (LFI) Besançon exprime ses préoccupations quant au changement d’organisation du marché de Noël, place Granvelle. Dans un communiqué du 28 novembre, journée d’ouverture des festivités, le parti réagit aux inquiétudes formulées par certains exposants concernant le coût des chalets et les conditions d’accueil.

la france insoumise marché de noël séverine véziès
Publié le 28 novembre à 16h30 par Alexane
France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine
Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Société

La maire de Besançon appelle l’État à renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes

À la suite du féminicide récemment survenu à Besançon et d’un quadruple féminicide le même jour en France, la maire de Besançon, Anne Vignot, a adressé le 25 novembre 2025, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, un courrier à la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Elle y relaie les inquiétudes locales sur la persistance des violences malgré les dispositifs existants.

anne vignot aurore berge féminicide femme maire violence conjugale violences faites aux femmes violences sexistes et sexuelles
Publié le 25 novembre à 17h30 par Alexane
Doubs
Politique Société

Protoxyde d’azote : Laurent Croizier tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué du 25 novembre 2025, le député du Doubs a évoqué le "fléau de plus en plus récurrent" concernant l’usage détourné du protoxyde d’azote notamment chez les jeunes et a insisté sur la nécessité de définir un cadre législatif "strict" lors de la réunion d’un groupe parlementaire et d’élus locaux au ministère de l’Intérieur. 

député du Doubs laurent croizier protoxyde d'azote
Publié le 25 novembre à 16h43 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Commission permanente : la Région Bourgogne – Franche-Comté vote 61,2 M€ de financements

Réunis à Besançon vendredi 21 novembre 2025, les élus régionaux ont adopté 61,2 millions d’euros de financements destinés à soutenir l’économie, la transition écologique, la formation, le tourisme et l’attractivité locale. Cette enveloppe vise à "soutenir l’économie, la transition écologique, la formation et l’attractivité des territoires".

commission permanente conseil regional bourgogne franche-comté parti communiste subvention
Publié le 24 novembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Politique

Ensemble! valide sa dissolution et acte la création d’une nouvelle dynamique politique avec L’Après

Ensemble!, Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, a annoncé sa dissolution volontaire à compter du 15 décembre 2025. Cette décision marque l’aboutissement d’un processus engagé de longue date. Pour autant, ses adhérent(e)s n’arrêtent pas leur engagement à cette décision, en rejoignant L’Après. Explications.

ensemble l'après
Publié le 24 novembre à 15h30 par Alexane
Besançon
Politique

Marie-Guite Dufay et Dominique Voynet appellent à “l’union des forces de la gauche et de l’écologie” à Besançon

Municipales 2026 • L’ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne - Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et la députée écologiste du Doubs, Dominique Voynet, publient une lettre ouverte ce lundi 24 novembre appelant à l’unité de la majorité municipale sortante autour de la maire Anne Vignot (EELV), en vue des prochaines échéances locales. 

dominique voynet marie-guite dufay municipale 2026
Publié le 24 novembre à 15h15 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : la liste Besançon Forte et Solidaire de Jean-Sébastien Leuba “dans une dynamique de construction”

La liste Besançon Forte et Solidaire portée par le candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba à la mairie de Besançon a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une conférence de presse dans la capitale comtoise. Parmi les points évoqués, l’apport du Parti radical de gauche, quelques tacles au candidat LR Ludovic Fagaut, un appel aux citoyens désireux de s’investir et des discussions avec Anne Vignot qui semblent toujours en cours. 

élections jean-sébastien leuba municipale municipale 2026 oriane vatin parti radical de gauche parti socialiste patrick molinoz
Publié le 21 novembre à 19h24 par Elodie Retrouvey

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : les Bezac Kdo de l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon

Sondage

 2.62
nuageux
le 04/12 à 09h00
Vent
1.3 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
94 %
 