La Ville de Besançon simplifie le stationnement en centre-ville pour les artisans et professionnels de santé

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin.

Face à l’accumulation de véhicules stationnés hors places notamment en zone piétonne, la Ville de Besançon s’est penchée sur l’épineuse question du stationnement non pas classique, mais celui de corps de métiers particuliers tels que les artisans et les professionnels de santé dans le centre-ville. Face à "une population qui vieillit" et qui a donc besoin de soins à domicile, ou encore pour répondre aux besoins de personnes qui doivent "faire des travaux chez soi", la maire de Besançon a rappelé qu’il était nécessaire de "refaire un travail ensemble".

La Ville de Besançon a donc réuni, il y a de cela deux semaines, des artisans et commerçants mais aussi des représentants de la chambre de métiers et de différents handicaps, ou encore l’association vélo Besançon afin de trouver des solutions permettant d’améliorer le stationnement des professionnels en ville. L’idée étant "de rendre compatible le plus possible toutes les mobilités", a résumé Anne Vignot.

En centre-ville, l’espace étant plus contraint qu’ailleurs, la mandature actuelle avait déjà créé depuis 2022 83 places de livraison dont une cinquantaine dans le secteur de la Boucle et Battant afin de répondre à des demandes d’artisans.

Les réflexions ont cette fois porté sur une simplification des usages, une homogénéisation des tarifs, un travail sur l’offre dématérialisée et une communication sur les solutions existantes. L’enjeu étant de faciliter la vie des professionnels sans pour autant rendre impraticables les déplacements des autres usagers qu’ils soient en mobilité réduite ou non.

Clarifier les tarifs et faciliter les démarches

Stationnement sur place payante

Concernant le stationnement sur place payante, les artisans bénéficiaient auparavant d’une gratuité sur la première heure de stationnement ou d’un ticket spécifique à la journée vendu à la boutique Ginko. Désormais, ils disposeront toujours de la gratuité sur la première heure et d’un tarif préférentiel au-delà d’une heure de stationnement (2h : 1€, 3h : 2€… 6h et plus : 5€).

Les professionnels de santé disposeront d’une tarification gratuite dès la première heure de stationnement. La gratuité est renouvelable toutes les heures via les horodateurs et applications Flowbird et Pay by phone.

Stationnement hors place pour les artisans

Pour ce type de stationnement, la Ville de Besançon a souhaité se moderniser en proposant désormais une démarche simplifiée et dématérialisée. Terminé donc le carnet de 50 bons à acheter auprès de la police municipale, les artisans pourront désormais bénéficier d’un tarif de 2h pour 2h de stationnement via les horodateurs ou les applications en ligne. Pour les stationnements de plus de 2h, un tarif de 15€ à la demi-journée ou de 30€ à la journée pourra être demandé via un formulaire en ligne directement sur le site internet de la Ville de Besançon.

Pour les professionnels de santé, l’arrêt court sera gratuit toléré à 20 minutes maximum.

Dans tous les cas, il reste obligatoire de maintenir un passage de 1m40 pour les piétons.

Une mise en place d'ici janvier 2026

Autrefois découpé en différentes zones, le centre-ville passera également "en zonage unique" comme nous l’a expliqué Benoit Cypriani, l’adjoint en charge de la sécurité, de la lutte contre les incivilités et de la tranquillité publique dans notre vidéo.

Concernant l’accès aux bornes, les mesures restent inchangées. Les professionnels et livreurs doivent toujours créer un formulaire pour demander les accès. Les véhicules les plus fréquents (via des statistiques de passages ou de paiements tenus par la ville) seront enregistrés par les services de la municipalité pour permettre un passage plus facile. Les véhicules électriques pour les livraisons seront également enregistrés.

La Ville de Besançon a annoncé une mise en place progressive de ces services courant janvier 2026 et à condition bien sûr, que le projet soit adopté par le conseil municipal. Une refonte partielle du site internet sera également nécessaire pour la mise en place d’onglets spécifiques à destination des professionnels. Enfin, une communication ciblée sera également établie via notamment un livre spécifique.