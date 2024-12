Le BesAC prend la 7e place après sa victoire dans le Nord

En dominant Loon-Plage vendredi 20 décembre 2024, le BesAC s’est offert une 3e victoire consécutive et la 5e sur ses 6 derniers matchs disputés. De quoi permettre à la troupe de Laurent Kleefstra d'occuper la 7e place, ce qui équivaudrait en fin de Phase 1 à un maintien assuré et à une qualification pour la Poule haute de Phase 2. À condition de maintenir le cap en 2025.

Nationale 1 : BesAC bat AS Loon-Plage 74-70 (20-15, 18-18, 19-16, 17-21)

Sur le littoral du Nord, le BesAC aura mené tout au long du match. Dans le second quart-temps on avait déjà vu les Bisontins en tête de course de 12 longueurs (29-17, 13). De la même manière qu'on les a vus encore mener de 16 points dans le 3e quart (53-37, 26e).Mais un 0-8 dans le premier cas de figure et un 0-10 dans le second ont fait que le BesAC n'a jamais été dans un total confort. La preuve, sous les coups de boutoir de Roberston, Loon-Plage est revenu à 5 points : 61-56, 33e et surtout 73-68 à 40 secondes du terme du temps réglementaire.

Toutefois et malgré quelques erreurs de gestion de balle dans les dernières minutes sous la pression d'une équipe adverse qui jouait son va-tout, Quentin Hanck et ses coéquipiers n'ont jamais paniqué et ont fini par remporter la mise. Ils pouvaient se congratuler au coup de sifflet final. Un très beau Noël avant l’heure offert à leurs supporters !

Un coach satisfait

En quittant la salle de Loon, Laurent Kleefstra ne dissimulait pas sa satisfaction, mais comme toujours avec beaucoup d'humilité : "C'est vrai, il a fallu lutter jusqu'au bout, mais cette victoire est bel et bien là et on va tous pouvoir bénéficier de la trêve de fin d'année l'esprit tranquille. On a encore montré un très bel état d'esprit. alors c'est vrai qu'il y a eu ces pertes de balle notamment en fin de match. Mais je ne veux retenir que le positif de cette soirée : les 23 passes décisives, le fait qu'on a limité l'adversaire à 70 points. Non, vraiment, ce qu'on a fait, j'en suis très heureux".

On saluera le côté collectif mis dans la balance par le BesAC, avec bien sûr individuellement les 20 pts réussis par Ben Kovac gratifié de la meilleure évaluation de la soirée (21), tout juste devant Idrissa Pouye (20). A mettre en exergue, l'évaluation globale du BesAC comparée à celle de Loon-Plage : 91-62. Eloquent !

Prochain rendez-vous, le 7 janvier contre Andrézieux

Joueurs et coaches vont maintenant pouvoir profiter de quelques jours pour souffler, eux qui ont disputé 18 matches officiels, coupe de France comprise, depuis le 24 septembre dernier. Ils se retrouveront tous le 2 janvier.

Il s'agira alors de préparer le match du mardi 7 janvier au Palais des Sports contre Andrézieux qui vient d'aligner 5 victoires de rang et se trouve bien calé à la 2e place du classement derrière leader Le Havre.

Les marqueurs

Loon-Plage : Robertson 20, Duwiquet 20, Boumpoutou 13, Flosse 8, Hairabetian 5, Nkoumbou 4, Saumont, Kherzane, Seinte, Camara.

BesAC : Kovac 20, Pouye 14, Falzon 11, Jubenot 11, Hanck 9, Djedje 7, Eliezer-Vanerot 2, Magassa

(avec communiqué)