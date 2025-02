Le BesAC veut enchaîner et continuer de croire aux playoffs

Nationale 1 : MBA Mulhouse – BesAC, mardi 4 février à 20h

Il reste trois matches de phase 1 à disputer pour le BesAC. Et si la 7e place qualificative pour la poule haute en phase 2, demeure mathématiquement accessible, il est vrai que les chances sont minimes. Chaque match ressemblant désormais à un "stop ou encore" .

Les trois victoires de janvier et notamment celle enregistrée de haute lutte vendredi dernier contre Metz, maintiennent le suspense, mais ont aussi donné beaucoup de gages dans la perspective de bien négocier le maintien lors de la phase 2 en poule basse.

C’est donc de nouveau un match à très fort enjeu que Quentin Hanck et ses coéquipiers joueront en Alsace, face à un club, depuis quelques saisons, devenu un peu la bête noire du BesAC au même titre d’ailleurs que LyonSO. À l’aller, Mulhouse était venu s’imposer sur les bords du Doubs (67-77). Une nouvelle victoire contre le BesAC ce mardi assurerait pratiquement à la formation alsacienne sa place en Poule haute. Tandis que pour le BesAC, une victoire maintiendrait le rêve de 7e place et de l’accès en poule haute.

Des consignes à appliquer à la lettre

Ce match, Laurent Kleesftra l’a donc préparé avec une attention toute particulière : "Mulhouse est une équipe solide avec une force de frappe importante qui en fait la 2e attaque du championnat (83,6 pts de moyenne). Il faudra donc prioritairement contenir leur ligne arrière capable de shooter ou de driver. Il faudra également être performant dans le secteur du rebond pour contenir Mukuna, Samoura et Thiam". Et de poursuivre : "Si nous voulons faire un résultat, il sera aussi nécessaire de prendre soin du ballon et de limiter au maximum nos pertes de balle". Avant de conclure : "Il faudra vite se mettre dans le combat et maintenir l’intensité sur 40 minutes, car Mulhouse voudra valider au plus vite son ticket de qualification pour la Poule haute".

Autant de consignes qu’il faudra appliquer à la lettre avec l’appui de tous que ce soit dans le cinq majeur ou en sortie de banc. En espérant que le trio Ben Kovac – Calvin Jubenot – Aaron Falzon, 60pts sur chacun des deux derniers matches, reste à ce niveau de performance. Motivation supplémentaire, Aaron Falzon revigoré, voudra de plus se rappeler au bon souvenir du public alsacien, lui qui a porté le maillot du MBA en 2022-2023.

Le groupe bisontin : Pouye, Elizer-Vanerot, Hanck (cap.), Magassa, Maillot, Kovac, Falzon, Boyer, Jubenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(avec communiqué)