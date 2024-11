Le BesAC victorieux face à Boulogne 

Communiqué du BesAC

Bien évidemment la victoire acquise une semaine plus tôt à Saint-Vallier avait sensiblement remis le BesAC sur les bons rails. Mais on savait que contre l'équipe maritime, il faudrait faire plus et élever encore le niveau du curseur. Eh bien, la troupe de Laurent Kleefstra l'a fait et de fort belle manière, menant au score la quasi totalité du match (39 minutes et 8 secondes) devant 2.000 spectateurs ravis de la tournure des évènements et qui l'ont fait savoir avec enthousiasme. C'était la fête retrouvée au Palais des Sports.

Sur ce dernier match aller de Phase 1, le BesAC a montré deux visages aussi intéressants : un BesAC offensif et rayonnant lors des 20ères minutes et ensuite un BesAC combatif et qui a construit un solide barrage devant son panier au point de n'encaisser que 26 points lors des 20 dernières minutes. De quoi s'offrir au bout du compte un match abouti !

Et ce succès qui ramène le BesAC en coeur de classement est enrubanné d'une quantité d'excellents constats. Tout d'abord, le BesAC qui a compté jusqu'à 18 pts d'avance (80-62) a passé 82 pts à son adversaire qui n'en encaissait que 69,5 en moyenne et avait débarqué avec son auréole de meilleure défense du championnat.

Par ailleurs, le même BesAC a laissé Boulogne à 67 pts marqués quand il en réussissait 78 en moyenne. Bingo donc des deux côtés du terrain !

Au chapitre des satisfactions encore, le feu d'artifice bisontin de première mi-temps avec 49 pts marqués sur un rythme emballé et emballant, avec un retour de blessure en fanfare sur le parquet du Palais des Sports de Ben Kovac, auteur de 14 pts en 1ère mi-temps, 17 au total à 5/9 à 3 pts (55,6 %).

Comment ne pas citer la bataille du rebond gagnée : 46-33 dont 12 offensifs. A noter également les 7 interceptions. Autant de chiffres qui dépeignent l'engagement, l'agressivité et l'intensité mise dans la bataille par le BesAC.

Dans une victoire qu'on baptisera aussi de collective, on mettra bien sûr en exergue Calvin Jubenot qui a fièrement fêté son anniversaire en signant un double-double (17 pts et 12 rebonds).

" Je suis tellement heureux de cette victoire ! Je tiens à féliciter toute mon équipe qui s'est montrée à la hauteur de l'enjeu et qui m'a fait très plaisir. Offensivement d'abord avec Ben Kovac comme chef de file, puis défensivement ensuite en livrant une vraie bataille de tous les instants ". soulignait le coach Laurent Kleefstra, mais qui à l'issue des débats refusait de s'enflammer : "On a bonifié notre succès à Saint-Vallier, mais rien n'est acquis. Il faut continuer à travailler et à rester dans cet état d'esprit qui a tant fait plaisir au public et à tout l'environnement du club . On peut sourire et ça fait du bien ".

Le championnat va maintenant marquer une trêve internationale de deux semaines. Avec un repos bien mérité de quatre jours accordé à l'ensemble de l'effectif qui se retrouvera mercredi en fin d'après-midi pour préparer le prochain match. Ce sera le samedi 30 novembre au Palais des sports contre Le Havre, le leader actuellement incontesté. Et là, de nouveau, il faudra encore élever le niveau du curseur.

Kovac avec le Luxembourg

Pendant cette trêve internationale, le Bisontin Ben Kovac a été appelé en équipe nationale luxembourgoise avec deux match à son programme. Un match de préparation contre le SLUC Nancy (Pro A), puis contre la Roumanie au Luxembourg.

(Communiqué)