Besançon
Economie

Le calendrier de l’Avent de Besançon Côté centre met en jeu 13.000€ de cadeaux à gagner

Publié le 01/12/2025 - 17:39
Mis à jour le 01/12/2025 - 17:02

L'Union des Commerçants de Besançon (UCB) organise cette année encore son Calendrier de l’Avent, qui met à l’honneur le commerce local tout en offrant aux Bisontins l’opportunité de remporter différents lots. Pour cette édition 2025, 10 000 € de chèques cadeaux seront offerts au public tout au long du mois de décembre. Le lancement du calendrier a débuté ce lundi 1er décembre 2025. On vous explique comment faire pour y prendre part.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lancée pour la première fois en 2023, cette opération s’appuie sur l’interface de jeu, entièrement développée par l’UCB. Du 1er au 24 décembre, chaque achat chez un commerçant participant constitue une chance de gagner. Parmi les lots en jeu :

  • 10 000 € de chèques cadeaux valables exclusivement chez nos commerçants partenaires
  • Plus de 3 000 € de cadeaux offerts par les commerçants eux-mêmes

Parmi ces cadeaux : des bons cadeaux chez Frip N’wood, Jeans Toniques, Juliette, La Sellerie, Stratus, ou encore La Serviette à pois ; des paniers gourmands chez Doubs direct, Biocoop, La Cavec aux fromages ; des bouquets de fleurs chez Petite Fleur ; des bijoux Zag chez Bleu Cerise, et bien d’autres surprises.

Au-delà de la récompense apportée aux consommateurs, l’UCB indique que "c’est un montant qui revient directement dans les caisses des commerçants participants en janvier et février — une période traditionnellement plus calme pour le commerce de proximité". À noter qu’aucun frais de commission n’est appliqué sur ces chèques cadeaux.

Comment participer ?

  1. Achetez chez un commerçant participant (liste complète sur https://www.commercants-besancon.com/liste-commercants-2025/)
  2. Scannez le QR code ou rendez-vous sur cote-centre.fr
  3. Renseignez vos coordonnées et téléchargez une photo de votre ticket de caisse
  4. Grattez virtuellement votre ticket pour découvrir si vous avez gagné

Chaque ticket de caisse équivaut à une participation. Plusieurs achats, plusieurs chances, mais une seule participation par commerçant et par jour.

Retrait des lots

Les gagnants recevront un SMS et un e-mail de confirmation avec les instructions pour récupérer leur lot.

Foire aux questions

  • Pas de smartphone ? Participez depuis votre ordinateur sur www.cote-centre.fr
  • Ticket électronique ? Téléchargez simplement votre ticket lors de l’inscription.
  • Validité des tickets ? Chaque ticket ne peut être utilisé qu’une seule fois pendant toute la durée du jeu/
  • Dépense des chèques cadeaux ? Valables chez les commerçants participants du 2 janvier au 28 février 2026/

Fort de son succès, ce dispositif est désormais proposé chaque mois de décembre sous la forme d’un calendrier de l’avent, et également dupliqué en mars pour une édition spéciale Printemps.

Allez + loin

cadeaux calendrier de l'avant commercants noël union des commerçants

Publié le 1 décembre à 17h39 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

