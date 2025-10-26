Le centre de la Toison d’Or de Dijon comme terrain de sport les 17 et 18 janvier 2026

Le centre de la Toison d’Or de Dijon se transformera en terrain de sport et de convivialité les 17 et 18 janvier 2026 à l’occasion de l’Altaya, une épreuve mixant un enchaînement de courses et de mouvements fonctionnels pensés pour tous les niveaux et donc "accessible à tous" promet l’organisation. Les inscriptions sont ouvertes.

L’Altaya c’est quoi ?

Sorte d’hyrox plus accessible, l’Altaya s’impose comme un concept unique alliant running, fitness et renforcement fonctionnel. Chaque édition propose un enchaînement inédit d’exercices et de parcours, renouvelé chaque année, dans des formats solo, duo ou relais. Pensé pour être accessible à tous les niveaux, l’événement valorise avant tout l’intensité, la cohésion et le dépassement de soi, dans une ambiance conviviale et collective. Il s’adresse aussi bien aux athlètes amateurs qu’aux passionnés de sport et de bien-être, désireux de relever un défi à leur mesure.

À Dijon, l’événement se divisera en deux journées distinctes.

Le samedi il sera possible de venir s’initier gratuitement à l’activité. Animés par les coach Altaya, ces sessions permettront au grand public de découvrir les fondamentaux du concept, de s’initier aux mouvements fonctionnels et de vivre une première immersion dans l’univers Altaya, « dans une ambiance ludique et convivial » avance le centre commercial. Aucune inscription ne sera nécessaire.

Le dimanche débutera la grande compétition sur inscription en duo uniquement, avec un parcours rythmé et exigeant mais adapté à tous les niveaux. Sur inscription également, les accompagnants pourront venir encourager les participants et profiter d’une ambiance sportive et festive, rythmée par des démonstrations, des zones d’échauffement et des espaces de récupération.

“Avec Altaya, nous souhaitons proposer à nos visiteurs un rendez-vous fort, combinant effort, dépassement de soi et esprit de convivialité au cœur du centre” déclare Solène Jourde, la directrice du centre de shopping Toison d’Or.

Les inscriptions sont ouvertes.

Infos +