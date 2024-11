Le Crédit Agricole Franche-Comté lance “Héméré”, une solution basée sur les panneaux photovoltaïques

Installer des panneaux photovoltaïques et payer un loyer inférieur à sa facture énergétique. C’est la promesse faite par l’entreprise Héméré. Cette dernière a été officiellement lancée lundi par le Crédit Agricole Franche-Comté et les acteurs associés au projet à savoir : La Sedia, la Banque des territoires et les syndicats SIED 70, SIDEC et Territoire d’énergie Doubs-SYDED.

Comment ça fonctionne ?

Les entreprises intéressées peuvent contacter l’entreprise Héméré. Elle gère ensuite l’administratif, la faisabilité, la commande et l’installation des panneaux photovoltaïques. Les travaux sont supervisés et financés par Héméré. L’entreprise assure également la supervision du parc et son entretien pendant 20 ans.

Le client aura, quant à lui, un loyer à payer à Héméré qui sera "inférieur à sa facture énergétique" : "Le but principal d’Héméré est de massifier l’installation de panneaux photovoltaïques sur le territoire pour produire, consommer l’électricité verte, sécuriser l’approvisionnement et les prix sur le long terme, être moins dépendant des marchés de l’énergie et protéger la planète", a expliqué Dominique Mesnier, président d'Héméré et directeur général délégué de Sedia.

Pour Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, se réjouit de cette démarche : "Si nous ne nous mettons pas tous ensemble pour porter des projets, nous n’arriverions pas à atteindre les objectifs qui sont ambitieux pour notre territoire". L’élue a également noté une "augmentation du climatoscepticisme" et l’importance de "la part de devoir" que nous avons pour "la survie de l’humanité".

Enfin, Frank Bertrand, directeur général du Crédit Agricole de Bourgogne-Franche-Comté, a souligné la rapidité de mise en œuvre du projet (18 mois) et la nécessité d’être un "façonneur de territoires" avec notamment des "solutions de proximité" et la volonté du Crédit Agricole de "continuer à investir sur le territoire".