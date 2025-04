Le crématorium d’Avanne-Aveney vivra bientôt une modernisation d’envergure...

Grand Besançon Métropole a officialisé un grand projet de rénovation et d’extension du crématorium d’Avanne-Aveney, avec un début des travaux prévu pour 2026. Cette opération s’inscrit dans le cadre du transfert de compétence acté par la loi 3DS du 21 février 2022, qui confère aux intercommunalités la responsabilité de la création, gestion et extension des crématoriums présents sur leur territoire.

Depuis le 1er janvier 2024, GBM gère les deux crématoriums situés dans son périmètre : celui de Besançon Saint-Claude et celui d’Avanne-Aveney, conformément à la délibération du conseil communautaire du 9 novembre 2023. À travers cette réforme, la collectivité entend moderniser ses équipements et répondre aux attentes des familles.

Une salle de cérémonie plus grande, une modernisation globale

Le crématorium d’Avanne-Aveney, mis en service en 2000, dispose aujourd’hui d’une salle de cérémonie de 60 places, jugée ”sous-dimensionnée au regard des besoins actuels”, précise Anthony Nappez, conseiller communautaire délégué en charge des Bâtiments, cimetières, patrimoine, réseaux de chaleur et gaz. "il n’est pas à ce jour possible de suivre une cérémonie depuis l’extérieur lorsqu’elle regroupe de nombreuses personnes”.

L’absence de salle de convivialité a également été pointée comme un manque dans les retours des familles.

De ces constats, le projet présenté par le délégataire OGF prévoit un agrandissement de la salle de cérémonie pour atteindre une capacité de 130 places assises, la création d’une salle de convivialité de 50 m², l’ajout d’un bureau d’accueil pour le personnel et le public, ainsi que la modernisation des locaux techniques. Il sera également possible de retransmettre les cérémonies à distance, y compris en extérieur.

Le coût de cette opération est estimé à 1.020.611 € hors taxes, pour une durée de travaux de 10 mois. Ces travaux devraient commencer en janvier 2026, après l’instruction du permis de construire. La livraison est prévue pour octobre 2026.

Un four neuf, plus performant et économe en énergie

En parallèle, l’appareil crématoire, en service depuis 2001, arrive en fin de vie. Un nouveau four de crémation sera installé en septembre 2025, en remplacement de l’équipement actuel. Ce nouvel appareil, d’une capacité de 1.500 crémations par an (au lieu de 1.100 actuellement), devrait permettre de réduire la consommation de gaz et d’assurer la continuité du service.

Ce remplacement représente un investissement de 634.500 €, intégralement pris en charge par la société OGF, conformément au contrat de concession. Les travaux nécessiteront la fermeture du site pendant deux à trois mois, mais les cérémonies pourront se tenir temporairement dans la salle du funérarium voisin, propriété d’OGF.

Le contrat de concession prolongé jusqu’en 2034

Pour amortir les coûts des travaux d’extension, le contrat de concession du crématorium d’Avanne-Aveney, initialement prévu jusqu’au 31 mars 2028, sera prolongé de 6 ans, soit jusqu’au 31 mars 2034. GBM précise que cette prolongation est conforme à l’article L.3114-7 du Code de la commande publique, qui permet d’adapter la durée d’un contrat en fonction des investissements à réaliser.

L’article R.3135-8 du même code autorise également la modification d’un contrat de concession sans nouvelle mise en concurrence, dès lors que la variation de coût reste inférieure à 10 % du montant initial du contrat. ”L’incidence de l’avenant n°7 est évaluée à 9,71 %”, précise GBM.

Le 14 mars 2025, la Commission des contrats de concession a rendu un avis favorable à l’unanimité pour la signature de cet avenant.

Le conseil de communauté est désormais appelé à autoriser la présidente de GBM, ou son représentant, à signer l’avenant n°7 avec la société OGF.