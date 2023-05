Le département du Doubs recrute des assistants familiaux

Dans le cadre de sa mission de "protection de l'enfance", le département du Doubs se voit confier environ 1200 enfants dont il doit s'occuper. Pour ce faire, des assistants familiaux sont recrutés, formés et agréés afin d'accueillir les jeunes enfants.

Une campagne de recrutement départementale

Pour faire face à la demande constante de nouveaux agents familiaux, prêts à accompagner les enfants confiés à la collectivité, le département du Doubs lance une campagne de recrutement. Des réunions d'informations seront organisées dans tout le département pour donner des renseignements supplémentaires aux intéressés :

À Besançon les jeudi 6 juillet et 16 novembre 2023 à 14h

les jeudi 6 juillet et 16 novembre 2023 à 14h À Pontarlier les jeudi 25 mai, 21 septembre et 4 décembre 2023 à 14h

les jeudi 25 mai, 21 septembre et 4 décembre 2023 à 14h À Audincourt le jeudi 8 juin 2023 à 14h

le jeudi 8 juin 2023 à 14h À Montbéliard le jeudi 16 novembre 2023 à 14h

Qu'est ce qu'un assistant familial ?

L’assistant familial, qui est recruté en contrat à durée indéterminée, dispose des mêmes droits que les agents de la collectivité en matière de formation et de protection sociale. Son rôle consiste à accueillir des jeunes de 0 à 21 ans au sein de son environnement familial, de façon permanente ou non afin de donner à l’enfant placé, un cadre éducatif stable et épanouissant lui permettant d’être accompagné et intégré socialement.

Info +

Pour postuler, les inscriptions sont ouvertes par téléphone auprès du service de Protection maternelle et infantile du Département du Doubs.