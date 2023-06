Le festival Grandes Heures nature revient pour une 4e édition "de tous les records"

Pour François Bousso, conseiller communautaire de Grand Besançon Métropole délégué à l’offre Grandes Heures Nature, cette 4e édition aura pour objectif de "capitaliser sur le succès de 2022" en valorisant "les forces du territoire en matière de sport outdoor".

Si l’édition 2022 avait rassemblé près de 14.000 personnes sur le village d’animations et réuni 1.120 sportifs, l’édition 2023 promet de faire encore mieux puisqu’elle totalise déjà 1.180 sportifs inscrits à deux semaines de l’ouverture. "On est parti pour une édition record en matière d’inscriptions sportives" se félicite François Bousso qui s’est dit "content de l’engouement autour du sport et du festival, on est déjà impatients d’y être".

Une randonnée gourmande et un raid kids dans les nouveautés 2023

Parmi les nouveautés de cette année, on compte un raid kids et une randonnée gourmande qui rencontre déjà un vif succès avec ses 181 inscriptions. Les randonneurs seront emmenés de fort en fort tout en valorisant les artisans du territoire puisqu’une halte est prévue aux 24 heures du temps qui aura lieu dans la cour du palais Granvelle le même week-end.

Grandes heures nature fera également une place aux sports émergents avec l’arrivée d’une paddle race dans le festival. Enfin, du côté de Chamra, le public pourra assister à un show et un open d’escalade grâce l’association Entre Temps.

Un programme riche

La journée du vendredi 16 juin sera réservé aux scolaires où plus de 600 élèves d’une vingtaine d’établissements du Grand Besançon sont attendus sur le village des animations pour s’initier aux pratiques sportives.

Ils seront rejoints dès 16h par le grand public qui aura l’occasion d’assister à la première épreuve du festival, l’Ékiden un marathon relais de 42 km.

Les festivités et les compétitions sportives s’enchaineront ensuite les samedi 17 et dimanche 18 juin. À noter que parmi les épreuves, le Grand tour VTT traversera 46 communes dont 42 communes du Grand Besançon.

8 épreuves sportives :

Ekiden

Grand tour VTT

RandO’Kayak

Raid X’Périences

Open d’escalade

Doubs Paddle Race

Raid Kids

Rando Gourmande

Quatre pôles présents dans le village

Du côté du village d’animations, plusieurs pôles seront présents. Le pôle santé prévention qui inclura la direction hygiène santé de la Ville de Besançon. Un pôle écotourisme. Et les deux nouveautés de cette année : un pôle eau et un pôle équipementiers qui réunira sept entreprises du territoires.

Les spectacles de cette 4e édition

Le samedi, l’association Entre Temps animera un show bloc d’escalade tandis que le Parc Chamar sera mis en lumière par Ex Lumina pour une animation interactive avec le public.

Des démonstrations de highline seront proposées le samedi et le dimanche par Slack Passion 25 où des numéros d’équilibristes seront proposés dans les hauteurs des arbres du Parc Chamars.

Le public pourra également assister à des spectacles mêlant danse et escalade sur les piles du pont Canot et dans les arbres du parc.

Infos pratiques