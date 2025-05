Le football amateur s’unit contre la violence lors d’une action symbolique

Les week-ends des 17/18 et 24/25 mai, le football amateur s’unit et dénonce la violence dans le football lors d’une vaste mobilisation nationale. Face à la recrudescence des actes d’incivilité et de violence sur et autour des terrains, les joueurs sont invités à une « action symbolique forte et fédératrice » précise la ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté (BFC).

Portée par plusieurs présidents et présidentes de Districts et de Ligues, cette initiative inédite s’inscrit "dans une volonté collective de faire du football un véritable lieu de respect, de passion et de lien social" précise la ligue BFC. Elle rappelle ainsi que "le respect, ce n’est pas une option, c’est une règle du jeu".

Une action symbolique, forte et fédératrice

Jusqu’au 31 mai 2025, tous les acteurs des clubs, toutes divisions confondues, sont ainsi invités à participer à une action simple mais puissante qui consiste à tracer un trait rouge sur la joue pour dénoncer clairement et pacifiquement toutes les formes de violence ou d’incivilité.

Dénommée "Tirons un trait sur la violence", cette mobilisation "vise à rassembler l’ensemble des licenciés, hommes et femmes, quel que soit leur rôle : joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants, bénévoles… autour d’un geste commun, visible et fort, pour redonner tout son sens à notre sport, et dénoncer les comportements violents" souligne la ligue.

Pour incarner ce message, plusieurs figures du football professionnel et amateur se sont engagées aux côtés de l’opération, parmi lesquelles l’arbitre international français et membre de la ligue BFC, Clément Turpin.