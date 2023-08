Cela ne vous a sans doute pas échappé, les cyclistes sont de plus en plus présents dans le paysage urbain et avec le retour des beaux-jours ils sont en ce moment particulièrement nombreux sur les routes. Nous y avons vu là l’occasion de vous poser une nouvelle question (pas si) con qui divise d’ailleurs très souvent automobilistes et deux roues. Alors selon vous, les cyclistes ont-ils le droit de griller les feux rouges ?