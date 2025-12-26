Vendredi 26 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Economie

Le taux de rémunération du PEL augmente à compter du 1er janvier 2026

Publié le 26/12/2025 - 17:04
Mis à jour le 26/12/2025 - 14:57

Le taux de rémunération du plan épargne logement (PEL) passera de 1,75% à 2% au 1er janvier 2026. Ce nouveau taux ne concernera pas les PEL déjà existants mais bien uniquement ceux ouverts en 2026. 

© Pexels
© Pexels

Dans un avis relatif au taux de rémunération des plans épargne logement (PEL) publié au Journal officiel du 20 décembre 2025, on apprend qu’à compter du 1er janvier 2026 le taux d'intérêt annuel de rémunération des PEL est fixé à 2 %, contre 1,75 % jusque-là.

Le taux de rémunération d'un plan épargne logement étant fixé à son ouverture, cette évolution du taux de rémunération n’a néanmoins "pas d’incidence sur les plans ouverts avant le 1er janvier 2026" rappelle le site internet service-public.gouv.fr. Ce niveau de rémunération est ensuite garanti pendant toute sa durée de vie.

Le taux de rémunération appliqué à un PEL dépend de la date à laquelle il a été ouvert. Ce taux est ainsi de :

  • 1,75 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;
  • 2,25 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;
  • 2 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;
  • 1 % pour les PEL ouverts entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022.

Fermeture automatique au bout de 15 ans

Lors de l’ouverture d’in PEL, il est nécessaire d’effectuer un versement d’au moins 225 €. Les versements ultérieurs doivent atteindre un minimum de 540 € par an ; ils peuvent être mensuels, trimestriels ou semestriels. Il est également possible de faire d'autres versements (nommés "versements exceptionnels") en plus des versements périodiques.

Les intérêts cumulés du PEL sur l'année sont versés le 31 décembre et s’ajoutent aux sommes épargnées à cette même date.

Conçu pour une durée minimale de quatre ans, un plan épargne logement "permet de constituer une épargne mais également d'obtenir un prêt épargne logement ; le taux de ce prêt varie selon la date d’ouverture de votre PEL" rappelle le site gouvernemental. Enfin, les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 sont fermés automatiquement au bout de 15 ans. 

banque logement prêt

Publié le 26 décembre à 17h04 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

France
Economie

Urssaf : Évolution des services Tese et Cea à partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier 2026, les services Tese (Titre emploi service entreprise) et Cea (Chèque emploi associatif) évoluent. Les associations et entreprises ayant recours à ces dispositifs disposeront dorénavant de deux possibilités : déclarer la totalité de leurs salariés via ces services ou n’en déclarer qu’une partie. L’objectif pour l’Urssaf : s’adapter aux réalités de terrain en simplifiant les démarches sociales et en sécurisant les obligations des employeurs.

Publié le 26 décembre à 08h40 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !

La Liste a publié son classement 2025 des meilleurs restaurants et pâtisseries à l’échelle mondiale, confirmant une nouvelle fois son statut de référence internationale en matière d’évaluation gastronomique. Cette année, pas moins de deux adresses bisontines s’illustrent, et pas des moindres : la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent la sélection des meilleures pâtisseries du monde, une reconnaissance de choix pour ces artisans bien connus de la région, à l’approche des fêtes de fin d’année.

baud Baud Pâtisserie cuisinier traiteur bruno grandvoinnet chocolaterie commerce distinction laliste pâtisserie
Publié le 22 décembre à 14h54 par Alexane
JURA (39)
Economie Société

“La Tournerie et tabletterie du Massif du Jura” protégée par une indication géographique

Officiellement homologuée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) le 28 novembre dernier, "la Tournerie et tabletterie du massif du Jura" devient la 25ème Indication géographique industrielle et artisanale. C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années par le syndicat Creativewood et Fibois BFC, l’interprofession de la filière forêt-bois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, un savoir-faire précieux et ancestral est désormais reconnu, et protégé.indic

filière bois indication géographique
Publié le 21 décembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches.Aujourd’hui, coup de projecteur sur les fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud. 

Baud Pâtisserie cuisinier traiteur cadeau commerce idée cadeau noël noël noël 2025 pâtisserie shopping de noël
Publié le 20 décembre à 08h00 par Hélène L.
Brognard
Economie

Une première concession Agency Car s’implante en Franche-Comté

Le réseau spécialisé dans les véhicules premium vient de s’implanter dans le secteur de Belfort-Montbéliard en ouvrant une concession à Brognard le 15 décembre dernier. Une ouverture qui, pour le groupe, vise à "accélérer le développement du réseau d’Agency Car, qui comptabilise 11 franchises en France".

Publié le 19 décembre à 14h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

En moyenne les habitants de Bourgogne-Franche-Comté consacre 385€ à leur budget de Noël

Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat des habitants de Bourgogne-Franche-Comté est en berne. Et cette érosion se répercute sur les fêtes de fin d’année. C’est en tout cas ce que démontre la dernière enquête menée par la plateforme Ankorstore. En 2025, le budget moyen consacré par les habitants pour Noël sera de 385€, en recul de 255 € par rapport à 2023. Soit un budget en baisse de plus de 40% et qui correspond à l’un des plus bas de l’Hexagone.

budget enquête noël
Publié le 24 décembre à 16h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin…

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur un sac à outils Facom qui nous vient tout droit de Leroy Merlin…

cadeau commerce idée cadeau noël leroy merlin noël noël 2025 restaurant shopping de noël
Publié le 19 décembre à 08h00 par Macommune.info
Métabief
Economie Loisirs

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

La Station de Métabief et le Haut-Doubs proposent cet hiver une nouvelle formule touristique destinée à faire découvrir la montagne jurassienne à travers un séjour combinant hébergement, restauration et activités. Présentée comme "une offre de séjour insolite et attractive", cette initiative vise aussi bien les vacanciers que les visiteurs occasionnels souhaitant explorer la région sur plusieurs jours.

hiver info pratique montagnes du jura neige pass'meta station métabief vacances
Publié le 18 décembre à 12h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Les films à voir au cinéma pendant les vacances de Noël
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 0.61
nuageux
le 26/12 à 18h00
Vent
2.06 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
96 %
 