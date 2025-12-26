Le taux de rémunération du PEL augmente à compter du 1er janvier 2026

Le taux de rémunération du plan épargne logement (PEL) passera de 1,75% à 2% au 1er janvier 2026. Ce nouveau taux ne concernera pas les PEL déjà existants mais bien uniquement ceux ouverts en 2026.

Dans un avis relatif au taux de rémunération des plans épargne logement (PEL) publié au Journal officiel du 20 décembre 2025, on apprend qu’à compter du 1er janvier 2026 le taux d'intérêt annuel de rémunération des PEL est fixé à 2 %, contre 1,75 % jusque-là.

Le taux de rémunération d'un plan épargne logement étant fixé à son ouverture, cette évolution du taux de rémunération n’a néanmoins "pas d’incidence sur les plans ouverts avant le 1er janvier 2026" rappelle le site internet service-public.gouv.fr. Ce niveau de rémunération est ensuite garanti pendant toute sa durée de vie.

Le taux de rémunération appliqué à un PEL dépend de la date à laquelle il a été ouvert. Ce taux est ainsi de :

1,75 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;

2,25 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;

2 % pour les PEL ouverts entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;

janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ; 1 % pour les PEL ouverts entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022.

Fermeture automatique au bout de 15 ans

Lors de l’ouverture d’in PEL, il est nécessaire d’effectuer un versement d’au moins 225 €. Les versements ultérieurs doivent atteindre un minimum de 540 € par an ; ils peuvent être mensuels, trimestriels ou semestriels. Il est également possible de faire d'autres versements (nommés "versements exceptionnels") en plus des versements périodiques.

Les intérêts cumulés du PEL sur l'année sont versés le 31 décembre et s’ajoutent aux sommes épargnées à cette même date.

Conçu pour une durée minimale de quatre ans, un plan épargne logement "permet de constituer une épargne mais également d'obtenir un prêt épargne logement ; le taux de ce prêt varie selon la date d’ouverture de votre PEL" rappelle le site gouvernemental. Enfin, les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 sont fermés automatiquement au bout de 15 ans.