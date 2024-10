Le Tour de France passera par Pontarlier

C’est désormais officiel. Si certains avaient déjà entendu ici et là des rumeurs, les organisateurs ont annoncé ce 29 octobre 2024 que le tracé du Tour de France 2025.

Il débutera à Lille le 5 juillet pour rejoindre des villes de Dunkerque, Boulogne-sur-Mer. Un important passage est prévu au Mont Ventoux.

Si le Tour est souvent passé par la Planche des Belles Filles, il fera pour cette nouvelle édition une halte dans le Haut-Doubs, à Pontarlier le 26 juillet 2025… L’arrivée est prévue, quant à elle, sur les Champs Élysées le 27 juillet.

? Here it is, the official route of the #TDF2025!

? Voici le parcours officiel du #TDF2025 ! pic.twitter.com/HvNLVJSwuI

