L’école maternelle Camus à Besançon infestée de rats : les élèves invités à rester chez eux

"Il faut rentrer chez vous avec vos enfants, c’est infesté de rats". Tels sont les mots qui ont été prononcés aux parents d’élèves ce mardi 15 novembre à l’ouverture de l’école maternelle Camus, nous témoigne un père de famille. Si certains parents ont pu trouver une solution de garde, d’autres ont été obligés de laisser leur progéniture à l’école malgré les risques liés à la présence de rats. "Une salle de motricité a pu faire office de salle classe aujourd’hui", nous dit-on.

Les rats peuvent être porteurs de parasites, de bactéries et de virus divers et représentent donc des risques sanitaires, principalement pour les enfants et les personnes vulnérables.

D'après des parents d'élèves, la Ville de Besançon n’aurait pas réagi "assez rapidement". Des propos confirmés par un personnel de l'école. Selon les dernières informations, la Ville va procéder à la désinfection des lieux et prévoit une fermeture de l'école pendant quelques jours.