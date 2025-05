Législative en Bourgogne : le RN défend son siège face à une droite ragaillardie

Près de 90.000 électeurs sont appelés dimanche 25 mai 2025 aux urnes pour le second tour d'une législative partielle en Saône-et-Loire opposant un candidat RN victorieux l'été dernier à un ex-LR qui pourrait bénéficier d'un large front républicain.

Le RN Arnaud Sanvert, un ancien réceptionniste de nuit, avait remporté 41% des suffrages en juillet, mais son élection a été annulée à cause d'irrégularités de comptage. Il avait bénéficié d'une triangulaire avec la LFI Fatima Kouriche (31,5%), candidate de l'union de la gauche, et le très droitier maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret (28%). Ce dernier, un ex-LR qui a un temps flirté avec l'extrême droite, avait suscité une vive polémique en refusant de se désister.

Cette fois, seuls deux candidats ont pu se maintenir au second tour : M. Sanvert, qui a recueilli 32% dimanche dernier et Sébastien Martin, président du Grand Chalon et vice-président du département, qui a promis de siéger avec LR à l'Assemblée nationale, même s'il n'a pas repris sa carte du parti.

Cet homme de 47 ans, qui a été attaché parlementaire, conseiller ministériel et consultant, a recueilli 25,6% des suffrages au premier tour, bien mieux que les 19% obtenus par Gilles Platret cet été. Ce dernier ne s’est pas représenté et a soutenu la candidature nettement plus consensuelle de M. Martin.

Celui-ci veut à présent croire en un élan de la droite, après les victoires de LR lors de récentes partielles, et l'élection de son nouveau président, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il pourrait de plus bénéficier des appels multiples en faveur d'un large front républicain.

N'ayant cette fois-ci pas réussi à faire l'union, la gauche divisée a échoué à se hisser au second tour: la LFI Fatima Kouriche n'a recueilli que 8,2%, très loin de ses 23% au premier tour de 2024, tandis que le PS Clément Mugnier est arrivé troisième avec 17%. Les deux ont appelé à faire barrage au RN, tout comme la maire de Montceau-les-Mines, Marie-Claude Jarrot, également ex-LR aujourd'hui chez Horizons, qui n'a recueilli que 12% au premier tour.

Face à la réserve de voix dont pourrait disposer M. Martin, le RN Arnaud Sanvert, 41 ans, ne peut guère espérer qu'un sursaut de participation en sa faveur. Cette dernière n'a atteint que 32,73% au premier tour, soit deux fois moins que l'an dernier.

(AFP)