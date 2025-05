L’engagement qualité des commerçants des Hauts du Val de Saône mis à l’honneur

La Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône (CCHVS) et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Saône-Doubs ont organisé lundi 19 mai 2025, une soirée de valorisation de neuf commerçants du territoire. Tous ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour améliorer la qualité de leur accueil et de leur service précise la CCI Saône-Doubs.

Les commerçants ont ainsi pu bénéficier, à un tarif préférentiel, d’un accompagnement complet : diagnostic personnalisé, visite mystère et plan d’action pour renforcer la qualité de leur accueil et de leur service. Cette action concrète, soutenue par la CCHVS et la CCI Saône-Doubs, a pour objectif de renforcer durablement la qualité de l’accueil et du service dans les commerces de proximité.

En présence de Romain Molliard, président de la CCHVS, de Jean-Louis Billy, vice-président de la CCHVS, de Jean-Luc Quivogne, président de la CCI Saône-Doubs, ainsi que de nombreux élus de la CCHVS, cette soirée a également été l’occasion de souligner l’engagement collectif des représentants économiques et institutionnels en faveur du commerce de proximité.

Les commerces participants :

Capucine (Jussey)

Val de mode (Jussey)

L’Épicerie d’Adele (Jussey)

Jussey Coiffure (Jussey)

Quincaillerie Gantois (Jussey)

Mercerie Isabelle (Jussey)

Bijouterie Pinto (Jussey)

Bureau de Tabac La Havane (Jussey)

Bérengère Optique (Jussey)

Une démarche concrète et engagée

Une place encore disponible

Cet appui technique a permis aux neuf commerçants participants de "mesurer et renforcer leur qualité de service, avec pour ambition commune : placer la satisfaction client au cœur de leur activité", explique la CCI. Et de poursuivre : "ils deviennent ainsi de véritables ambassadeurs d’un commerce de proximité exigeant et tourné vers l’avenir".

Les professionnels intéressés par ce dispositif sont invités à prendre contact avec la CCI Saône-Doubs pour en bénéficier. Il reste encore une place accessible à un commerçant du territoire, précise la CCI.