Les Bisontins venus en nombre à la rencontre des joueurs du FC Sochaux-Montbéliard

À défaut de se rendre à un match des jaunes et bleus au stade Bonal, les Bisontins étaient nombreux ce mercredi après-midi à avoir fait le déplacement à Léo Lagrange. L’occasion était trop belle de rencontrer les Aldo Kalulu, Valentin Henry, Tony Mauricio et autres Sochaliens pour faire signer un poster, un ballon, un maillot etc.

Discussions, photos et poignées de main

Petits et grands ont donc fait le déplacement, avec quelques étoiles dans les yeux et parfois même un peu de timidité au moment de la rencontre avec les joueurs. "Ben vas-y ne fais pas ton timide !" presse le papa du petit Théo un peu impressionné par Ibrahim Sissoko ou encore ce petit garçon qui panique au moment de prendre une photo avec Valentin Henry : "attends je me suis trompé, j'ai mis la vidéo".

Une séance de dédicaces au cours de laquelle les joueurs du FCSM se sont prêtés au jeu des selfies, discussions et poignées de main pour le plus grand bonheur des supporters présents.

Un entraînement officiel et professionnel devant le public bisontin

Les joueurs se sont ensuite rendus sur la pelouse de Léo Lagrange pour un entraînement devant le public bisontin qui avait cette fois pris place dans la tribune honneur du stade.

Pour revoir les Jaunes et Bleus il faudra être patient ou alors faire un peu de route. Le FCSM affrontera ce samedi l’équipe de l’ES Thaon à 17h pour le 8e tour de la Coupe de France. L’équipe profitera ensuite de deux semaines de vacances dans le cadre de la trêve internationale (coupe du monde) avant de retrouver le chemin des stade pour quelques matchs de préparation. Le prochain match de Sochaux au stade Bonal aura lieu le 26 décembre contre Rodez pour la reprise du championnat de ligue 2 BKT.