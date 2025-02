Les chantiers de la semaine à Besançon (du 17 au 21 février 2025)

Depuis avril 2022, le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Doubs Central a pris en charge la responsabilité d'Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour structurer et développer des solutions de mobilité sur le territoire composé de 139 communes. Dans un contexte rural où la faible densité de population et l'absence d'alternatives à la voiture individuelle compliquent les déplacements, le PETR s'engage à répondre à des besoins spécifiques de ses habitants.