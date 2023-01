Les cotisations des mutuelles vont augmenter de 4,7% en 2023

Les cotisations complémentaires santé vont augmenter en 2023 de 4,7% en moyenne, selon la Mutualité, qui a mené une enquête auprès de 35 organismes couvrant 18 millions d'assurés. C'est nettement plus que la hausse annoncée en 2022 (+3,4%), qui se démarquait déjà des années précédentes (+2,6% en 2021, +2,4% en 2020).

"Des remboursements en forte hausse" depuis 2 ans

Cette accélération est justifiée par "des remboursements en forte hausse" depuis deux ans, avec un phénomène de "rattrapage des soins" post-confinements et une montée en puissance du "100% santé" qui dope notamment les ventes de prothèses auditives. Nombre d'opérations et de soins avaient été reportés par les professionnels de santé à cause de la crise de Covid-19 qui avait congestionné les hôpitaux en 2020 et 2021. Des prestations qui se sont alors accumulées et qui ont été délivrées en 2022, après la fin de la crise, et qui ont occasionné un surplus de dépense pour les mutuelles.

Dans le détail, cette hausse de prix touchera davantage les actifs que les retraités : en effet, les contrats dits "collectifs" (d'entreprises ou de branches professionnelles) vont augmenter en moyenne de 5,7%, tandis que les cotisations des contrats individuels progresseront de 4,1%. La Mutualité souligne cependant que l'évolution des cotisations reste "en dessous de l'inflation moyenne", qui s'est établie à 5,9% l'an dernier.

(avec AFP)