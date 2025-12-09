Les couleurs qui ne fanent jamais : l’art floral de Laura Duprez

Inspirée par les cabinets de curiosité du temps jadis, ses créations artistiques faites à partir de fleurs séchées en provenance d'un jardin, sont faites pour durer. Laura aime créer de ses mains des compositions multicolores permanentes en les mélangeant parfois à d'autres éléments décoratifs : vases, médaillons, pommes de pin, petites étoiles, boules de verre, cloches...
Son travail part des graines jusqu'au séchage des plantes tout en respectant le rythme des saisons et en laissant sur place une partie à la nature. Chaque pièce est unique et faite à la main.
Infos pratiques :
- Mauves et merveilles
- Mail : laura.duprez@gmail.com
- Suivre sur Instagram : www.instagram.com/mauvesetmerveilles/
- Suivre sur Facebook : www.facebook.com/p/Mauves-Merveilles
Article écrit par Bernadette Cordier