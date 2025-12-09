Les couleurs qui ne fanent jamais : l’art floral de Laura Duprez

C'est l'histoire d'un virage à 180 degrés pour arriver dans les fleurs séchées. Après avoir fait une licence de Sciences du langage à Besançon, Laura Duprez rêvait de devenir fleuriste. Elle travaille dans différentes boutiques de la ville et de la région, avant de décider de se mettre à son compte cet été 2025 pour créer des bouquets durables. Mauves et Merveilles, c’est le nom de son entreprise.

Inspirée par les cabinets de curiosité du temps jadis, ses créations artistiques faites à partir de fleurs séchées en provenance d'un jardin, sont faites pour durer. Laura aime créer de ses mains des compositions multicolores permanentes en les mélangeant parfois à d'autres éléments décoratifs : vases, médaillons, pommes de pin, petites étoiles, boules de verre, cloches...

Son travail part des graines jusqu'au séchage des plantes tout en respectant le rythme des saisons et en laissant sur place une partie à la nature. Chaque pièce est unique et faite à la main.

Infos pratiques :

Mauves et merveilles

Mail : laura.duprez@gmail.com

Suivre sur Instagram : www.instagram.com/mauvesetmerveilles/

Suivre sur Facebook : www.facebook.com/p/Mauves-Merveilles

Article écrit par Bernadette Cordier