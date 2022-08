Les freins du petit train touristique de Besançon lâchent dans la descente

Un bon réflexe et pas de blessé. Alors qu'il venait d'entamer la descente, le conducteur du petit train se rend compte que les freins ont lâché.

Connaissant par cœur le parcours qu'il empreinte depuis deux mois maintenant, il arrive à passer le premier virage en épingle, mais décide finalement de frotter les murs pour "perdre de la vitesse" comme il l'a indiqué aux secours sur place.

Indemnes

Le chauffeur arrivera finalement à stopper le petit train sans trop d'encombres, juste avant d'entamer le second virage et la descente devant la cathédrale Saint-Jean. Le train et ses wagons ont été stoppés avant l'intersection de la rue du chapitre au plus grand soulagement des 12 passagers qui ont remercié à maintes reprises le chauffeur en louant son sang-froid.

Les passagers et les chauffeurs ont été examinés et vus par la douzaine de sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux de l'accident. Tous sont indemnes. Les passagers ont pu rejoindre le centre-ville par un bus mis à disposition.

Une enquête est en cours pour comprendre les raisons de l'avarie technique.

Cet épisode sans gravité rappelle l'accident de petit train de mai 2009 qui avait fait sur le même parcours une dizaine de blessés. Quatre personnes avaient alors dû être hospitalisées.