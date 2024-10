Le 10 septembre 2024, une convention de partenariat a été signée entre le lycée professionnel Henri Fertet de Gray, le 6e régiment du matériel (6e RMAT) de Besançon et le groupement de recrutement et de sélection Nord-Est (GRS-NE) basé à Nancy et dont dépend le centre d’information et recrutement des forces armées de Besançon (CIRFA).