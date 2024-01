Les Pépites des Flâneries : l’appel à candidature est lancé jusqu’au 18 février 2024

Du mardi 9 juillet au mardi 20 août 2024, les Flâneries d’été se déplaceront dans sept communes du Territoire de Belfort. Cet événement gratuit et itinérant, lancé en 2018, est fortement apprécié de tous les Terrifortains. Il est devenu, au fil des éditions, un rendez-vous culturel local majeur. A la période estivale, les Flâneries animent les communes du Territoire tout en valorisant le patrimoine. Le Département offre également l’opportunité à des nouveaux talents de se produire en première partie de ce festival grâce à un tremplin artistique unique : les Pépites.

Comment s'inscrire ?

Les Pépites s’adressent à toute personne proposant une production dans les domaines de la musique et du chant, de la danse, des arts circassiens (acrobaties, magie, arts visuels...) et du théâtre. Afin de pouvoir postuler à ce tremplin, les candidats doivent être âgés d’au moins 16 ans et remplir les conditions d’acceptation stipulées dans le règlement. La prestation fera l’objet d’une rémunération des artistes dont le montant sera compris entre 750 et 1.000 euros. Les artistes sélectionnés participeront ensuite à un casting, le 9 mars 2024.

Les candidats sont amenés à déposer leurs dossiers sur le site des marchés publics (rubrique documents et questions) du Département du Territoire de Belfort avant le 18 février 2024. La vidéo, au format MP4, ne devra pas excéder 5 minutes.