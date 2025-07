Les piscines extérieures boudées à cause du mauvais temps à Besançon…

Si la ville de Besançon a connu un mois de juin 2025 caniculaire, elle le paie ce mois-ci avec de nombreuses averses… Un changement de temps qui n’est pas sans impact sur les équipements aquatiques extérieurs municipaux. On fait le point avec Willy Jolly, directeur des Sports adjoint à la Ville de Besançon.

"Nous avons noté une importante période de fréquentation durant les dix premiers jours d’ouverture (du 21 au 30 juin) avec l’accueil de 13.000 personnes à la piscine Chalezeule. À titre de comparaison, nous avons accueilli le même nombre de visiteurs sur la totalité des jours d’ouverture du mois de juillet", explique Willy Jolly, directeur des sports adjoint à la Ville de Besançon.

Un bilan mitigé à l’instant T

Les chiffres de fréquentation donnés par la ville s’arrêtent au vendredi 25 juillet 2025. Ainsi, même si le directeur adjoint note une inversion de la fréquentation par rapport à l’an passé (le mois de juin 2024 a été moins bon que celui de 2025 et inversement, celui de juillet 2024 a été meilleur que celui que nous avons eu cette année), les trois piscines en exploitation (Port-joint, La Fayette et Chalezeule) gardent à peu de chose près la même fréquentation en 2024 et 2025. "Sur cette période, nous avons eu 57.500 baigneurs en 2025 contre 43.284 pour la saison 2024", précise Willy Joly.

Un report sur d’autres équipements

"Nous voyons une fréquentation plutôt stable pour la piscine couverte La Fayette. Toutefois, on note durant la semaine dernière, une évolution de la fréquentation de 20 % par rapport à 2024", souligne le directeur adjoint. Pour rappel, cette dernière était fermée en 2024 pour travaux.

"Les loisirs aquatiques qui ne peuvent pas se faire dans les équipements découverts sont en partie reportés dans les équipements intérieurs. Forcément, quand les conditions ne sont pas très favorables, nous n’avons pas envie de se baigner. Nous avons également une bonne fréquentation sur les sites de Vital’été. Elle est même en croissance. L’offre de loisirs reste accessible pour les Bisontins", indique Willy Joly.

Une adaptation des horaires de piscines ?

Aucun changement d’horaire n’est prévu. De même, la pluie n’empêche pas les piscines d’ouvrir. "Les seuls cas de fermeture sont dus à des orages, mais nous agissons en temps réel", prévient Willy Joly.

Rappel des horaires d’ouvertures

Piscine La Fayette : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 19h30. Le mardi de 12h00 à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 17h00.

Piscine Chalezeule : lundi de 12h00 à 19h30 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30

Piscine de Port-joint : lundi de 12h00 à 19h30 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30.

Infos +