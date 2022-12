Les projets sociaux des maisons de quartier retravaillés pour conserver leur agrément

La Maire de Besançon Anne Vignot a abordé la thématique sociale concernant le renouvellement des agréments "centres sociaux " des maisons de quartier en faisant un parallèle avec la journée mondiale du bénévolat (5 décembre). Elle a lancé un message d’appel au bénévolat alertant sur "la baisse très significative des engagements dans la vie associative" qui n’épargne pas les Maisons de quartier dont deux doivent actuellement renouveler leurs projets sociaux de 2023 à 2026 pour conserver leur agrément. Il s’agit des maisons de quartier Grette-Butte et Planoise.

« Les besoins sociaux ne sont plus les mêmes »

Anne Vignot a tenu à rappeler que ces maisons de quartier municipales et associatives sont de "véritables centres sociaux et socioculturels à l’échelle des quartiers, ils sont le lieu d’exercice de la citoyenneté". Leurs projets sont donc "travaillés de façon à ce qu’ils correspondent à la sociologie des quartiers". Ce projet d'animation globale a pour but de "rompre l'isolement des habitants, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans des projets collectifs" précise la maire de Besançon.

Ainsi, il a fallu revoir leurs orientations car "les besoins sociaux ne sont plus les mêmes depuis la crise du covid" et les maisons de quartier doivent s’adapter aux nouveaux besoins de la population. Tout cela dans le but d’être en cohérence avec la circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) de 2012 relative à l’animation de la vie sociale qui octroie l’agrément centre social. Chaque agrément se traduit par un soutien financier annuel de la CAF s'évaluant en moyenne à 130.00€ pour Planoise et 110.000€ pour Grette-Butte. À noter que la ville compte également quatre autres centres sociaux sous forme associative cette fois.