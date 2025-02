Les travaux sur les routes du Doubs (du 3 au 7 février 2025)

Une action de sensibilisation aux angles morts s’est tenue mercredi 22 janvier sur la place Révolution à Besançon. Un bus Ginko a ainsi été mis à la disposition du public pour permettre aux passants de se mettre au volant, à la place du conducteur et se rendre ainsi compte de ce qu’il voit ou ne voit pas. Cette première action de terrain s’inscrit dans une campagne d’information plus large sur la sécurité aux abords et à bord des bus et tramway de la ville.