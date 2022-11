Les ventes de Cancoillotte en hausse de 16%

En plus de sa reconnaissance IGP obtenue en mai dernier, la cancoillotte connait une hausse de ses ventes de plus de 16% en cinq ans.

Fruit d’un travail de seulement 7 années, la Cancoillotte a obtenu sa reconnaissance en Indication Géographique Protégée (IGP) le 20 mai 2022. Cette distinction asserte ainsi sa qualité et le savoir-faire de sa fabrication. Véritable fierté pour la filière, cette obtention vient faire écho à l’un des objectifs principaux de l’Association de Promotion de la Cancoillotte (APC) : ancrer cette production ancestrale dans sa région d’origine. Une appellation ainsi pleinement méritée pour cette spécialité dont la zone géographique de production est bien marquée, située dans l’ancienne région administrative de Franche-Comté (Doubs, Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort) mais également dans certaines communes de l’Ain, de la Côte d’Or, de la Haute-Marne, de la Saône-et- Loire et des Vosges.

Une zone de fabrication délimitée

Le croissant qui s’étend autour de la rivière de la Saône, des Vosges jusqu’au département de l’Ain est constitué d’une zone très herbagère qui a toujours offert un lait des plus riches en matière grasse, idéal pour la fabrication crémière et beurrière.

Didier Humbert, président de l’APC depuis 2020 et membre de la Commission Technique pour le suivi du cahier des charges de l’IGP, souligne l’importance de cette distinction pour la filière :

"Quelle fierté d’obtenir ce signe de qualité ! Il vient récompenser le précieux travail de tous les acteurs de notre filière. L’IGP va permettre de faire connaître d’avantage la Cancoillotte et de renforcer son image hors des frontières franc-comtoises. Notre ambition, pour l’association, est de poursuivre et développer, aux côtés de la filière Cancoillotte, le travail réalisé jusqu’à maintenant".

La cancoillotte en chiffres

+ 16% d’évolution des ventes en 5 ans

5730 tonnes fabriquées par an

295 producteurs de lait

8 collecteurs de lait

16 ateliers produisant du menton et/ou de la Cancoillotte

3 producteurs fermiers

Info +

Créée en 1992, l’IGP (Indication Géographique Protégée) est un signe officiel de qualité à l’échelle européenne. L’appellation désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires dont les caractéristiques sont étroitement liées à une zone géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation ou leur élaboration. Pour le consommateur, elle apporte une garantie d’origine, de qualité mais aussi des saveurs spécifiques au terroir.