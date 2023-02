L'ESBF laisse filer le derby et probablement l'Europe

En s’inclinant face à Dijon mercredi 8 février au palais des sports, l’ESBF a réalisé une bien mauvaise opération et a peut-être fait une croix sur ses chances de disputer la coupe d'Europe l'an prochain.

LBE - ESBF - Dijon : 30-35

Malgré un bon début de rencontre et une première période remportée (13-12), les Ententistes ont une nouvelle fois cette saison, laissé le derby à Dijon. Une deuxième mi-temps un peu trop brouillonne a fait perdre l’avantage à l’ESBF et a permis à Dijon de s’engouffrer dans la brèche. Les filles de Sébastien Mizoule n’ont pas réussi à renverser la vapeur en fin de rencontre et se sont finalement inclinées 30-35.

Désormais septième du classement, l’ESBF est désormais à quatre longueurs de la cinquième place européenne et voit quasiment ses chances d’Europe s’envoler pour la saison prochaine.

Pour autant, pas le temps de cogiter pour les Bisontines qui vont devoir rapidement retrouver leurs esprits puisque l’opposition face à Siofok ce samedi sera elle aussi capitale pour l’accession aux quarts de finale de l'European League.