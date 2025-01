L’ESBF vise un 4e succès ce soir face à Saint-Maur

Avec trois victoires jusqu’à présent durant ce mois de janvier, l’ESBF a pour l’instant accompli la moitié de son objectif de 5 victoires sur 5 possibles. Les Bisontines tenteront ainsi d’obtenir leur 4e succès ce mercredi 15 janvier 2025 face à Saint-Maur et au palais des sports de Besançon.

LBE : ESBF - Stella Saint-Maur, mercredi 15 janvier à 20h au palais des sports de Besançon

Dans le cadre de la 10e journée de championnat, l’ESBF s’apprête à recevoir le 10e du classement Saint-Maur.

Après une démonstration de combativité déployée face à Nice samedi dernier au palais des sports, les Bisontines entendent renouveler une nouvelle bonne opération dès ce soir mais si possible pas de la même manière.

Car si face à Nice, il avait fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir le soubresaut de l’ESBF, menée de six longueurs à la pause, le coach Jérôme Delarue aimerait cette fois assister à un match "mieux maîtrisé" par son groupe et ce notamment "dès la première mi-temps".

Opposée à une équipe "qui va imposer du duel" et qui "débute fort cette deuxième partie de saison", l’ESBF va donc devoir être "très présente en défense" pour tenter de faire la différence.

Le match sera également l’occasion de voir si les 4 dernières rencontres disputées "en à peine 4 jours" n’ont pas atteint les ressources mentales et physiques du groupe bisontin actuellement 7e du classement et à 1 point seulement de Chambray qui occupe la 5e et dernière place qualificative pour la coupe d’Europe. Réponse dès ce soir à partir de 20h !