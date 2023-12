FICA Vesoul : L’Homme d’or d’Issyk décerné à Martine et Jean-Marc Thérouanne

Le prix d’honneur du cinéma du Kazakhstan a été décerné ce mercredi 29 novembre 2023 à Martine et Jean-Marc Thérouanne, directeurs du festival international des cinémas d’Asie de Vesoul.

Askar Abdrakhmanov, délégué permanent du Kazakhstan auprès de l'Unesco et Ainur Danenova, ministre conseillère de l'ambassade du Kazakhstan en France, ont décerné "L’Homme d’or d’Issyk" à Martine et Jean-Marc Thérouanne, codirecteurs et cofondateurs du festival international des cinémas d’Asie de Vesoul.

Ce prix d’honneur du cinéma du Kazakhstan leur a été accordé pour "leur engagement de trente ans à faire connaître et reconnaître le cinéma Kazakh en France", nous précise-t-on.

Cette cérémonie s’est déroulée lors de l’ouverture du 5e festival du cinéma Kazakh en France, au Forum des images à Paris, mercredi 29 novembre 2023, en présence de nombreux professionnels des cinémas d’Asie venus à Vesoul et d’un public nombreux.

La cérémonie d’ouverture s’est poursuivie par la remise du trophée "L’Homme d’or Issyk" à l’actrice Kazakh Meruyert Utekesheva, pour l’ensemble de sa carrière. "Le film "Kyz-Jibek (la Fille de Soie)", grand classique du cinéma Kazakh était le film d’ouverture dont le premier rôle féminin est tenu par cette grande actrice", précise Jean-Marc Thérouanne.