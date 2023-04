L'intersyndicale dénonce la répression contre les manifestants et les violences policières

Dans son communiqué, l’intersyndicale rappelle que depuis le 19 janvier, des grèves et "manifestations massives exigent l’abandon et le retrait de la réforme des retraites imposée par le gouvernement".

Mais plutôt que l’écoute, le gouvernement a "fait le choix du passage en force au Parlement" et a décidé de "passer à l’offensive répressive contre les manifestants". En découle des "tirs de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement, de LBD" et de "nombreux blessés des manifestations" qui "attestent de cette violence policière désormais redevenue la norme".

Pour l’intersyndicale qui se déclare "soudée", il s’agit là des "seules armes d’un exécutif aux abois, responsable de la situation de blocage que nous vivons en France aujourd’hui et qui chaque jour, devient de plus en plus explosive".

L’ensemble des syndicats, CGT-FO-FSU et Solidaires du Doubs condamnent ainsi "toutes les formes de répression et défendent le droit de manifester sous toutes ses formes". Ils en appellent à répondre à la "en maintenant un fort niveau de mobilisation, par la grève, par les blocages et les rassemblements, par les manifestations unitaires, seuls susceptibles d'obtenir le retrait de cette loi non-débattue et non-votée !"