Loi Montagne II : l'obligation d'équipements hivernaux entre en vigueur ce mardi 1er novembre

Florian Bouquet, président du département du Territoire de Belfort et Loubna Ketfi-Charif, vice-présidente départementale en charge de l’insertion, du logement et de l’administration ont remis les clés du véhicule, vendredi 21 octobre, devant les locaux de la Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE).