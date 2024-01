L’opération Pièces jaunes va commencer dans tous les bureaux de poste

La Poste relayera également les appels aux dons sur ses différents sites internet et réseaux sociaux. L’opération Pièces jaunes permet de financer des projets visant à améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés et de faciliter le rapprochement des familles à l'hôpital.

Une campagne 2024 sous le signe des super-pouvoirs

Dans 7.000 bureaux de poste, une campagne sur le thème des super-pouvoirs sera installée afin de sensibiliser les visiteurs, et notamment les enfants, à cette opération. Des tirelires seront mises à disposition et pourront être rapportées en bureau de poste jusqu’au 4 février. Les enfants rapportant leur tirelire se verront offrir une planche d’autocollants Pièces Jaunes (600.000 exemplaires seront distribués).

Infos +

Des dessins pour les enfants hospitalisés

Parce que Noël est synonyme de partage et de générosité, lors de la 61e édition du Secrétariat du Père Noël, La Poste avait encouragé les enfants à envoyer des dessins et des messages pour les enfants hospitalisés afin de leur apporter joie et réconfort. Au total, 25.000 dessins ont été reçus et transmis à la Fondation des Hôpitaux.