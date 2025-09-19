Vendredi 19 Septembre 2025
Besançon
Economie

Lucas Levien, nouveau président du Centre de linguistique appliquée (CLA) de Besançon

Publié le 19/09/2025 - 16:01
Mis à jour le 19/09/2025 - 15:29

Diplômé de Sciences Po Paris, Lucas Levien a exercé différentes responsabilités dans le réseau culturel français à l'étranger, notamment à La Haye, Abuja, ou encore Shanghai. Il a pris ses fonctions le 1er septembre 2025 et succède à Carlos Tabernero.

© CLA
© CLA

"Son parcours, marqué par la direction pédagogique et la coopération culturelle à l’international, lui confère une solide expérience dans le domaine de l’enseignement du français et du pilotage d’équipes multiculturelles", explique le CLA. Lucas Levien succède ainsi à Carlos Tabernero, dont il salue l’engagement et le travail remarquable à la tête du CLA.

Pour Lucas Levien, le Centre de linguistique appliquée est "un lieu unique" qui incarne à la fois "excellence académique, ouverture culturelle et innovation pédagogique" : "Je tiens à saluer l’engagement des équipes, dont le talent et l’investissement remarquables constituent la première richesse du centre", indique-t-il.

Et de poursuivre : "Dans mes nouvelles fonctions, je souhaite inscrire mon action dans un esprit de dialogue constant, à l’intérieur de l’institution comme avec nos partenaires extérieurs. Je crois profondément, avec Saint-Exupéry, que “si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis”. Ce credo guidera mon engagement : faire de la diversité et de l’échange la source d’une dynamique collective toujours plus vivante et féconde", conclut le nouveau directeur.

À propos du CLA

Le Centre de linguistique appliquée (CLA) a été créé en 1958. Il est l’un des tout premiers centres à avoir développé un enseignement pratique des langues étrangères qui s’appuie sur les recherches en linguistique appliquée à l’enseignement, des outils et des méthodes modernes : laboratoires, méthodes communicatives, auto-apprentissage.

Aujourd’hui, le CLA, composante de l'Université Marie et Louis Pasteur reçoit chaque année près de 3 000 inscriptions en provenance du monde entier. Le CLA assure les missions suivantes : enseignement du français langue étrangère (FLE) et d’une dizaine de langues étrangères ; formation de professeurs et de formateurs ; expertises et missions à l’étranger à la demande de nombreuses institutions éducatives et culturelles, des ambassades et de ministères français et étrangers - notamment les ministères des Affaires étrangères et de l'Education nationale.

Publié le 19 septembre à 16h01 par Hélène L.
