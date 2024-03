L'AOP Morbier désigne son premier ambassadeur

Crémier-affineur et unique meilleur ouvrier de France fromager du Jura, Marc Janin a été désigné par l’AOP Morbier pour être son ambassadeur, apprend-on mercredi 13 mars 2024.

“C’est une très grande fierté pour moi d’être le premier ambassadeur de l’AOP Morbier ! Étant crémier-affineur jurassien et par ma famille, l’héritier de cinq générations de fromagers et crémiers, on peut dire que la tradition fromagère jurassienne coule dans mes veines", explique Marc Janin.

Pour Joël Alpy, président du syndicat Interprofessionnel du Morbier AOP, ce premier ambassadeur est une personnalité locale "très imprégnée du terroir jurassien et d’un savoir-faire fromager unique qui se transmet dans leur famille depuis des générations": "Nous sommes très honorés qu’il soit l’ambassadeur du Morbier AOP et qu’il incarne l'authenticité du célèbre fromage à la raie noire".

A propos de l’AOP Morbier

Appellation d’Origine Contrôlée en 2000 (Label Français), puis Appellation d’Origine Protégée en 2002 (Label Européen), la production de Morbier connait une progression régulière. De 3 000 tonnes la première année, elle est progressivement passée à 13 000 tonnes en 2022.

