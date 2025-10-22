Mercredi 22 Octobre 2025
Besançon
Santé Sport

Marcher contre le cancer : un rendez-vous solidaire samedi 25 octobre à Besançon

Publié le 22/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 22/10/2025 - 10:29

À l’occasion d’Octobre Rose, la Maison Sport Santé Cap Apa Santé organise une marche solidaire le samedi 25 octobre à 9h00, au départ de la place Granvelle à Besançon, pour sensibiliser à la prévention du cancer du sein à travers l’activité physique.

© Image libre de droit
© Image libre de droit

L’association rappelle que "la marche est une activité simple, accessible et très bénéfique pour la santé, notamment dans la prévention et l’accompagnement du cancer du sein". Selon son communiqué, "de nombreuses études montrent qu’une pratique régulière d’activité physique, même modérée, peut réduire le risque de développer un cancer du sein".

Pour les femmes déjà diagnostiquées, cette activité aurait également des effets positifs : "la marche contribue à diminuer le risque de récidive et à réduire les effets secondaires liés aux traitements, notamment de lutter contre la fatigue qui pèse lourd dans le quotidien des femmes traitées".

Un événement inclusif entre Granvelle et la Citadelle

Le départ de la marche est prévu à 9h15, après un café d’accueil sur la place Granvelle. L’arrivée se fera à la Citadelle de Besançon, avec plusieurs parcours adaptés afin de permettre à chacun de participer selon ses capacités.

"Nous tenons à ce que notre évènement soit inclusif", souligne Cap Apa Santé. Quatre groupes seront proposés :

  • Marche lente et montée en bus, pour les personnes ayant des difficultés à marcher ou à gravir les côtes ;
  • Marche à rythme doux et montée à pied ;
  • Marche à rythme dynamique et montée à pied ;
  • Course à pied, sortie trail par Chaudanne.

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas effectuer la montée à pied, une navette pourra vous y déposer. À l’arrivée, les participants pourront profiter d’une séance d’étirements, des quizz sur l’activité physique et le cancer du sein, le sommeil et le cancer du sein, ainsi qu’un petit déjeuner.

L’événement est ouvert à tous : "Seul ou accompagné, vous êtes le bienvenu ! Pas d’inquiétude pour la pluie, nous pourrons vous fournir des imperméables !" précisent les organisateurs.

Cap Apa Santé mobilisée pour Octobre Rose

Cette marche s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage et à la lutte contre le cancer du sein. "À Cap Apa Santé, la Maison Sport Santé de l’association le Don du Souffle, nous mettons en avant les bienfaits de l’activité physique quelle que soit la pathologie", indique le communiqué.

L’association revendique une approche globale : "informer, prévenir, soutenir et proposer des bilans et des activités physiques adaptées". Par cette mobilisation, Cap Apa Santé souhaite "affirmer son engagement envers la promotion de la santé, la prévention contre le cancer et le bien-être et la qualité de vie des femmes même en cours de traitements".

Enfin, les organisateurs rappellent la portée symbolique de cette initiative : "Octobre Rose est pour nous non seulement un moment symbolique mais aussi un appel à l’action : inciter au mouvement, au dépistage, à la solidarité".

