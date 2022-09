Marion Navarro, Miss Franche-Comté 2022 : « Je veux amener les valeurs de ma région le plus loin possible ! »

Qui est Marion Navarro ?

"Marion Navarro, c’est moi. J’ai 19 ans, j’habite Besançon et je viens d’être élue Miss Franche-Comté 2022."

Participer au concours Miss France, c’était un rêve d’enfant ?

"Oui, j’en ai toujours rêvé, depuis mes 4-5 ans ! Je me suis toujours promis qu’un jour je me lancerais, ce que j’ai fait cette année. Avec l’espoir d’avoir une écharpe départementale, puis régionale. C’est vraiment l’aboutissement d’un rêve, et j’espère qu’il va se poursuivre, direction Miss France !"

Il paraît que vous avez une forte personnalité ?

"Malgré le fait que je n’ai que 19 ans, je sais ce que je veux ; j’ai vraiment les idées claires. Notamment pour les Miss. J’essaie de me donner les moyens d’atteindre mon rêve : devenir Miss Franche-Comté, et plus ! Je ne suis pas du tout quelqu’un de timide, ce que me permet de mettre en avant les causes qui me tiennent à coeur, et tout ce qui me permet de m’affirmer, tout simplement."

Que représente la Franche-Comté pour vous ?

"C’est ma région de coeur, ma région natale. J’y ai toujours vécu, à part pour faire mes études, parce qu’il n’y a pas d’école internationale de mode à Besançon. Je l’ai dis dans mon discours, j’ai vraiment un côté chauvin, qui fait que j’aimerais vraiment amener les valeurs de ma région le plus loin possible à Miss France."

Quelles actions aimeriez-vous mener en tant que Miss Franche-Comté, et peut-être en tant que Miss France ?

"Je soutiens vraiment les valeurs de la Franche-Comté ! On a énormément de choses à mettre en avant, que ce soit sur le plan patrimonial ou gastronomique. Moi je soutiens vraiment l’éducation pour tous. C’est une cause qui est trop peu entendue et trop peu mise en avant. J’estime que c’est une cause qui permet d’éviter certains problèmes dans une société et qui permet aux individus de s’insérer plus facilement dans celle-ci."

Un mot pour les Francs-Comtois(es) et les Bisontin(e)s ?

"J’espère les rendre fiers prochainement à Miss France, en donnant le meilleur de moi-même, lors du concours et des deux mois de préparation. Et puis j’espère vous ramener la couronne !"