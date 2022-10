Massacre du 17 octobre 1961 : un rassemblement à Besançon pour rendre hommage aux victimes

Le 17 octobre 1961, à l’appel de la Fédération de France du FLN (Front de libération nationale), quelques 20.000 Algériens de Paris et de sa région manifestaient contre le couvre-feu auquel ils étaient soumis par la préfecture de police.

Comme l’explique le comité local MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) de Besançon et d'autres signataires (voir ci-dessous), en réponse à cette manifestation, "des dizaines d’Algériens furent jetés dans la Seine par les forces de l’ordre. Plusieurs dizaines ou centaines de personnes sont décédées ou disparus" lors de ces évènements. Enfin, "plus de 11.000 Algériens ont été arrêtés et internés dans des centres de détention durant plusieurs jours, et certains expulsés".

Le 16 octobre 2021, 60 ans après et pour la première fois, un président français commémorait physiquement ce massacre. Selon un communiqué de l’Élysée, Emmanuel Macron a déclaré que "les crimes commis cette nuit-là sous l’autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République".

Jet de fleurs dans le Doubs depuis le pont Battant

Lundi 17 octobre, à 17 heures, un rassemblement sera organisé à Besançon, pont Battant, pour rendre hommage aux victimes. Des fleurs seront jetées dans le Doubs à l’issue de la manifestation.

Signataires :