Mauvaises herbes au cimetiÃ¨re des Chaprais Ã  BesanÃ§on : les habitants sâ€™interrogent

Samedi 17 septembre, une lectrice de maCommune.info nous a contacté, s’étonnant que certaines allées du cimetière des Chaprais, à Besançon, étaient envahies de mauvaises herbes. Interrogés sur cette question, nous avons sollicité Samuel Lelièvre, directeur biodiversité et espaces verts à la Ville, afin d’éclaircir la situation.

Selon notre interlocuteur, toutes les équipes de jardiniers "reviennent progressivement dans les cimetières en cette fin d’été, compte tenu de la repousse de la végétation et par anticipation de la Toussaint".

Ainsi, l’équipe de jardiniers des Clairs-Soleils prévoit, dans son planning, une intervention de trois semaines dans le seul cimetière des Chaprais. "En fonction de la météo, le démarrage de cette intervention interviendra soit en début de semaine prochaine, soit la semaine suivante" précise Samuel Lelièvre.

"Si la gestion des cimetières reste une priorité pour les équipes de jardiniers (plus de 10.000 heures par an réalisées par la régie espaces verts, tous cimetières confondus), les équipes sont amenées à intervenir en de nombreux autres endroits. Dans le cas présent, le plan de charge de l’équipe n’a pas permis de revenir plus tôt dans le cimetière, d’où cette végétation entre les tombes." - Samuel Lelièvre, directeur biodiversité et espaces verts à la Ville de Besançon