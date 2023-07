Météo du 24 au 28 juillet : un ciel partagé entre la pluie et le soleil

Lundi 24 juillet

La pluie fera son entrée pour ce premier jour de la semaine. Dans l'est de la région, des averses orageuses seront attendues lundi matin avec des températures qui, elles, auront diminué. À Besançon,Dole et Lons-le-Saunier, il fera 19 °C. À Pontarlier et Morez, 17 °C. Dans l'après-midi, des éclaircies et du soleil se dessineront dans l'ouest de la région avec des températures allant jusqu'à 25 °C. À l'est, des orages seront fortement attendus. Il faudra attendre le début de soirée pour que le ciel s'apaise, quelques averses seront attendues dans l'ouest.

Mardi 25 juillet

La nuit du lundi au mardi sera fraîche et continuera de faire baisser les températures pour mardi matin. Avec des risques d'averses dans toute la région, il fera 17 °C à Besançon, Dole, Dijon, Lons-le-Saunier et Nantilly. L'après-midi, les averses se montreront plus redoutables et seront accompagnées d'orages. Côté températures : 19 °C à Dole, Dijon et Besançon. Il faudra attendre le début de soirée pour voir le soleil apparaître dans la région. La nuit sera calme avec des températures entre 10 et 14 °C.

Mercredi 26 juillet

Mercredi matin, le soleil dans toute la région sera l'invité d'honneur avec des températures allant de 10 à 14 °C. L'après-midi, elles iront jusqu'à 21 °C avec un ciel dégagé. La pluie viendra se glisser dans le ciel début de soirée dans toute la région mais n'impactera pas les températures. La nuit sera, en revanche, plutôt calme.

Jeudi 27 juillet

Jeudi matin, le soleil sera accompagné de quelques nuages seulement avec des températures entre 15 et 17 °C. L'après-midi, le soleil continuera de briller dans le ciel. Côté températures, il fera 24 °C à Dole, Lons-le-Saunier, Dijon et Besançon. De belles couleurs qui perdureront jusqu'au début de soirée qui laisseront place à une nuit calme.

Vendredi 28 juillet

Toujours le même programme pour vendredi matin : soleil dès l'aube dans toute la région avec des températures avoisinant les 18 °C. L'après-midi en revanche, des risques d'orages et d'averses seront attendus dans l'est de la région et au centre. Les températures iront jusqu'à 27 °C. La soirée sera elle aussi agitée. Des risques d'orages seront à prévoir dans toute la région. Un ciel capricieux qui se poursuivra jusque dans la nuit... Des risques d'averses seront à prévoir ce week-end.