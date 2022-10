Météo du week-end : plus de soleil que de pluie en Franche-Comté

La matinée de samedi sera ensoleillée avec quelques nuages en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort. En revanche, le soleil sera accompagné de pluie sur le reste du territoire. Côté températures : 10°C à Morez, 11°C à Pontarlier et Vesoul, 12°C à Morteau, 13°C à Besançon et Dole, 14°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, la pluie arrosera seulement la zone frontalière du Doubs et le sud de la région. Ailleurs, le soleil sera présent avec des nuages. Les températures augmenteront par rapport au matin : 13°C à Pontarlier, 14°C à Morteau et Morez, 16°C à Lons-le-Saunier, 17°C à Belfort, Besançon et Dole et 18°C à Vesoul.

Dimanche matin, le soleil brillera sur toute la Franche-Comté sans l’ombre d’un nuage, mais les températures seront plus fraîches que la veille à la même heure : 6°C à Morez, 7°C à Pontarlier, Morteau et Lons-le-Saunier, 8°C à Dole, Belfort et Vesoul et 9°C à Besançon.

L’après-midi, pas de changement et les températures prendront environ 10 degrés : 15°C à Belfort, 17°C à Vesoul, Dole, Lons-le-Saunier, 18°C à Pontarlier et 19°C à Besançon.

Bon week-end !