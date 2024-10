Météo : un beau week-end pour ce début octobre en Franche-Comté

Pour ce premier week-end d'octobre, la météo devrait être agréable en Franche-Comté grâce à un soleil très présent samedi 5 octobre et un peu plus timide dimanche 6 octobre. Les températures elles, seront automnales, n'oubliez donc pas de vous couvrir, surtout en matinée.

Samedi matin, malgré une brume persistante sur Vesoul et quelques nuages percés d’éclaircies à Belfort et Pontarlier, le reste de la région se réveillera sous un beau soleil. Les températures seront en revanche fraîche en matinée avec pas plus de 4°C à Morez et Pontarlier, 5°C à Belfort et Vesoul et 7°C pour Dole, Lons-le-Saunier et Besançon.

Dans l’après-midi le soleil gagnera du terrain et sera présent sur tout le territoire ce qui aura pour conséquence directe de faire grimper le mercure. Météo France prévoit 11°C à Pontarlier, 12°C à Belfort, 14°C à Morez, 15°C à Vesoul et Besançon, 16°C à Lons et enfin 17°C à Dole.

Dimanche, le temps sera plus nuageux surtout sur Dole dans la matinée mais les éclaircies devraient rester présentes tout au long de la journée sur la région avant l’arrivée de quelques pluies éparses en fin de journée.

Le matin, les températures ne dépasseront pas les 10°C à Lons, prévoyez également 5°C à Morez, 6°C à Besançon, 7°C à Pontarlier, Dole et Belfort et 8°C à Vesoul. Une amélioration se fera sentir dans l’après-midi puisque Météo France annonce 12°C à Morez, 13°C à Pontarlier et Belfort, 14°C à Besançon, 15°C à Vesoul et Lons et 16°C à Dole.

Bon week-end !