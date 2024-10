Météo : un week-end automnal mais sans pluie en Franche-Comté

Pour ce premier week-end d'octobre, la météo devrait être agréable en Franche-Comté grâce à un soleil très présent samedi 5 octobre et un peu plus timide dimanche 6 octobre. Les températures elles, seront automnales, n'oubliez donc pas de vous couvrir, surtout en matinée.

Samedi matin, seul Pontarlier se réveillera sous des éclaircies, de la brume sera en revanche présente au lever du jour à Besançon et Lons-le-Saunier alors que le ciel sera très nuageux du côté de Vesoul et Dole. Côté thermomètre, prévoyez 9°C à Pontarlier, 13°C à Belfort, Lons, Dole et Besançon et 14°C à Vesoul.

Dans l’après-midi, les nuages laisseront place à des éclaircies sur l’ensemble de la région sauf Vesoul qui restera encore la tête dans les nuages. Météo France prévoit 12°C à Pontarlier, 16°C à Belfort, 17°C à Besançon, Vesoul et Lons et 18°C à Dole.

Dimanche matin, le ciel sera voilé sur le Doubs et la Haute-Saône, tandis que le Jura et le Territoire de Belfort se réveilleront sous un ciel plus nuageux. Du côté des températures, Météo France prévoit 3°C à Pontarlier, 8°C à Belfort, 9°C à Besançon, Vesoul et Dole tandis que Lons-le-Saunier profitera déjà d’un joli 12°C.

Dans l’après-midi, un ciel voilé sera présent sur tout l’Est de la région de Belfort à Morez en passant par Besançon. Vesoul et Lons auront droit à un ciel très nuageux, tandis que Dole restera dans la brume. Cela n’empêchera pas le mercure de monter néanmoins puisqu’il devrait faire 16°C à Pontarlier et Besançon, 17°C à Belfort et Lons et 18°C à Vesoul et Dole.

Bon week-end !